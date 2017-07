PVEM no Irá en Alianza con el PRI en 2018; Planea Coalición con PAN, MORENA Y PRD

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio.- El presidente del Congreso del Estado y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó este viernes que ese instituto político no irá en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), en las elecciones a celebrarse el próximo año.

Entrevistado en Tapachula luego de una reunión que tuvo con jóvenes del PVEM, dijo que en los procesos electorales realizados en diversas regiones del país, en los últimos dos años, la alianza con el PRI lejos de favorecerles les ha ocasionado perder terreno.

Puso de ejemplo que en las recientes elecciones del Estado de México, el PVEM no alcanzó a mantener su registro.

“Consideramos que no nos reditúa participar en una alianza con el PRI porque, al paso que vamos, únicamente estaríamos logrando una presencia testimonial”, abundó.

Ante los representantes de los medios de comunicación que se dieron cita en el Lienzo Charro “Antonio Monroy Coronado”, al oriente de la ciudad, donde se llevó a cabo el evento ante poco más de cinco mil personas, el dirigente del Verde abordó el tema de las elecciones de la Presidencia de la República.

“Consideramos que las opciones para nuestro partido deben de ser propias. El PVEM cuenta con años de trabajo y está en la posibilidad de competir, y a su vez recuperar su representación en la Cámara de Senadores y la de Diputados federales”, recalcó.

Ante la pregunta de que si eso significa una ruptura con el tricolor, el legislador chiapaneco dejó en claro que la meta es la de que el PVEM conserve su registro, esté en el agrado de la población y avance en los escaños legislativos, tanto en la Cámara Alta como en la baja del Congreso de la Unión.

“De ir en alianza con el PRI, el PVEM corre el riesgo de que en el país, ese partido lo consuma y, entonces, dejaría de ser una opción política en México”, abundó.

En ese sentido, confirmó que en todo territorio nacional ya hay una fuerte corriente que encabezan diferentes comités estatales del PVEM y de su militancia, que ha expresado públicamente que prefieren ir solos en los comicios federales, en donde se elegirá al sucesor del priista Enrique Peña Nieto.

La Gran Alianza Para Chiapas…sin el PRI.

Luego, los comunicadores le preguntaron sobre lo que ocurrirá con el PVEM en Chiapas, a lo que contestó que están buscando unir fuerzas con otros institutos políticos y conformar con ello una gran coalición de partidos.

En la suma de esfuerzos que se consoliden con los tiempos que marque la ley, recalcó, servirá también para elegir a quienes los representen en las urnas.

Esto incluye no solamente a quien será el candidato a la gubernatura del Estado, sino también a quienes aspiren -por esa coalición- a las diputaciones locales, Alcaldías, Sindicaturas y Regidurías.

“En Chiapas podemos construir una gran coalición con diversos partidos políticos, como el PAN o el PRD, además de otros que han expresado la posibilidad de unirse a ese frente común, sin el PRI”, recalcó.

Ramírez Aguilar dejó en claro que Chiapas es un Estado plural, en donde lo ideal sería que hubiera un gobierno con la diversidad de ideas que permitan implementar estrategias conjuntas, y solucionar con ello la problemática en cada una de las regiones.

Indicó que hay otras opciones, como el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del que dijo “ha tenido un crecimiento importante”, y que hay la posibilidad de que también sea parte de la coalición en Chiapas, “porque hay una fuerte tendencia para construir ese tipo de alianzas”.

Acompañado de de legisladores locales de diversos partidos políticos, sostuvo que “en Chiapas tenemos derecho a pensar diferente, sin temer que por ello nos vayan a confrontar, o querer sentir que somos menos”.

Al concluir, Eduardo Ramírez tuvo un acercamiento con representantes católicos y de cristianos, de diversas iglesias de la región. EL ORBE/ Ildefonso Ochos Argüello