Convoca MVC a no Tolerar Ningún Acto de Violencia Contra las Mujeres

Ocosingo, Chiapas.- Ante miles de jefas de familia de la región Selva, el gobernador Manuel Velasco Coello reiteró el llamado a que se sumen a la campaña “Alto a la Violencia de Género en Contra de las Mujeres” para que los abusadores sean castigados con todo el peso de la Ley.

Acompañado del senador Roberto Albores Gleason, el mandatario convocó a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia, a no tolerarla en ninguna de sus expresiones y acudir ante las autoridades correspondientes para que no haya impunidad.

Subrayó que durante su Gobierno se ha impulsado de manera permanente la difusión de los derechos de las mujeres y se capacita a las y los servidores públicos en esta materia, con perspectiva de género, a fin de que las instituciones actúen en estricta observancia a lo establecido en las leyes que reconocen y protegen sus derechos.

Velasco Coello fue enfático al reiterar un ya basta de que las mujeres sean violentadas, por lo que resaltó la importancia de que denuncien cualquier tipo de maltrato y se difunda entre la población la transcendencia del respeto hacia las niñas y mujeres.

“Por el respeto a los derechos de las mujeres y castigo a quienes las vulneren, hoy, junto a jefas de familia le decimos ¡Ya basta a la violencia de género!”, manifestó.

Desde la Unidad Deportiva Yaxchilán, en compañía del alcalde Héctor Albores Cruz, se reunió con mujeres de todas las edades, madres solteras, amas de casa, de la cabecera, zonas rurales y comunidades indígenas del municipio de Ocosingo, para entregar el Programa Bienestar Apoyo a la Familia.

En ese marco, hizo un reconocimiento al esfuerzo diario de las mujeres de áreas rurales y comunidades indígenas.

“Quiero que sepan que este es un reconocimiento que hacemos a todas las mujeres que ponen su mayor esfuerzo y determinación, para que nada falte en sus hogares”, aseguró Velasco Coello.

El mandatario agregó que este programa es para mujeres que sin importar su condición, se entrega mensualmente con el propósito de apoyar en la alimentación saludable y nutritiva, a fin de favorecer la economía de las familias que más los necesitan.

“Para este Gobierno es muy importante apoyar a las mujeres, madres solteras y amas de casa, de la misma forma como hacemos con las y los adultos mayores para proporcionar mejores condiciones de vida”, subrayó al tiempo de expresar su respeto a las mujeres chiapanecas que son el núcleo familiar y la columna vertebral que sostiene la sociedad.

Por ello, reiteró su respaldo a las mujeres de los 122 municipios y las exhortó a no dejar pasar ningún abuso en su contra, ni de ninguna mujer de su familia.

Cabe mencionar que con la campaña a favor de los derechos de las mujeres, se consolidó la primera red de Promotoras Comunitarias, quienes previenen y detectan situaciones de violencia de género en todos los municipios; se cuenta con el Centro de Justicia para las Mujeres, donde reciben la atención y respuesta de 17 instituciones de Gobierno que trabajan de manera coordinada contra la violencia de género; asimismo, para denunciar casos de violencia contra las mujeres o para solicitar atención, se ha puesto a disposición la línea 911 y el teléfono 01 800 426 26 66. ICOSO