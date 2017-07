Crece de Manera Alarmantemente el Comercio Informal en Chiapas

* DIARIAMENTE ENTRAN AL PAÍS POR LA FRONTERA TONELADAS DE MERCANCÍAS SIN QUE LAS AUTORIDADES ADUANALES LO IMPIDAN.

* ALTAS COSTOS DE ENERGÉTICOS, CONTRABANDO Y FLUJOS MIGRATORIOS, ENTRE ALGUNAS DE LAS CAUSAS.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio.- El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), dio a conocer en las últimas horas que el sector informal en el Estado de Chiapas se disparó en lo que va de éste año, hasta llegar a niveles del 71.5 por ciento.

Esto es muy arriba de la media nacional, que en los primeros meses del año se sitúa en 52.7 por ciento, que, en sí, ya es una cifra histórica.

Esos cambios radicales en la Entidad se acentuaron en los últimos doce meses, cuando se agregaron al sector informal poco más de 45 mil habitantes, quienes no cuentan con prestaciones labores.

De acuerdo a analistas, en este 2017 muchas micro y pequeñas empresas no pudieron con el incremento a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la gasolina, el gas, insumos, materias primas, impuestos, intereses bancarios y otros, y por lo mismo decidieron irse a la informalidad.

Al hacerlo, en su gran mayoría ha dejado de pagar impuestos, Seguro Social, Infonavit, nóminas, rentas y otros servicios, y con ello han podido sobrevivir e, incluso, tener pequeñas ganancias.

El INEGI señala que la Población Económicamente Activa, (PEA) de la entidad se ubicó en 2 millones 17 mil personas, que representan 56 por ciento de la población de 15 años y más. De ésta, 97.4 por ciento está ocupada y 2.6 por ciento desocupada.

Es decir, un 1 millón 965 mil personas se encontraban ocupadas, monto superior en 19 mil a la cifra registrada durante los primeros meses del 2016; mientras que la población desocupada registró un total de 52 mil personas, cifra menor en 10 mil respecto al mismo trimestre de 2016.

Así también, 84 de cada 100 hombres de 15 años y más son económicamente activos. En el caso de las mujeres, 32 de cada 100 están en esta situación.

En función de la posición que tiene dentro de su trabajo, se tiene que, 921 mil personas (46.9 por ciento) son trabajadores subordinados y remunerados; 708 mil (36 por ciento) son por cuenta propia, sin emplear personal pagado; 222 mil (11.3 por ciento) no reciben remuneración; y 114 mil (5.8 por ciento) son propietarios de los bienes de producción.

Indocumentados y el Comercio Informal.

De acuerdo a Jorge Zamudio Díaz, representante de Distribuidora de Abarrotes e Insumos “La Estrella”, las ventas para empresas mexicanas de ese sector en Oaxaca, Oaxaca y Tabasco se han reducido alrededor del 40 por ciento en los últimos dos años.

En esa misma medida, el comercio de esos tres Estados se está inundando de mercancía de dudosa procedencia, clones de marcas desconocidas o productos de origen oriental, que considera, cruzaron ilegalmente de Centroamérica a territorio chiapaneco.

Ante ello, dijo, en el transcurso de éste año, diversos empresarios en el mismo ramo y afiliados a la Canaco y a la Coparmex, han sostenido cinco reuniones con autoridades federales, y aún cuando se han pactado acuerdos en materia de combate al contrabando de mercancías por la frontera sur, corrupción y comercio ilegal, nada se ha hecho.

Con el endurecimiento de las reformas migratorias en los Estados Unidos, consideró, la gran mayoría de los extranjeros que llegan a México en su deseo de llegar a Norteamérica, finalmente se quedan en el país.

En el caso de los Estados del sur, calculó que ocho de cada nueve extranjeros que se están quedando, se están apoderando del comercio informal, mientras que el resto busca realizar otras actividades, incluyendo delitos.

De acuerdo a Zamudio, el comercio informal en la Frontera Sur de Chiapas, podría llegar a los 5 millones de Pesos diarios, que estiman en base a las cifras que disminuyeron las ventas formales.

Así también, en lo que va del año, el desplazamiento de la fuerza laboral de obreros mexicanos por centroamericanos indocumentados en esa misma región, se ha disparado desproporcionalmente.

Puso de ejemplo que entre la mercancía ilegal que se está comercializando, están los abarrotes, licores, cigarros, medicamentos, aparatos electrónicos, ropa, calzado, cristalería, artículos de limpieza personal, bisutería, accesorios y refacciones vehiculares, entre otros.

Avanza el Contrabando Chino.

Por su parte, empresarios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Guatemala, señala que, de las actividades comerciales que se realizan en ese país, alrededor del 75 por ciento son en el mercado informal.

El organismo empresarial reconoció que el comercio ilegal no solamente ha crecido rápidamente en los últimos cinco años, “sino simplemente se ha desbordado y ya es incontrolable”.

Asimismo, “que la venta informal se ha convertido en un cáncer que está afectando severamente a los negocios establecidos y provocando la quiebra de muchas empresas en Guatemala y amenaza con hacer lo mismo con México, a donde ya penetró fuertemente”.

De las transacciones ilegales realizadas en la franja limítrofe entre ambas naciones, alrededor del 50 por ciento se trata de productos de origen chino, que van desde las copias de los originales -los llamados piratas-, o los que no tienen marca y que son de muy mala calidad, pero de bajo costo, sostuvo.

Consideraron que con ello también se afecta al sector primario y secundario, porque las empresas no pueden competir contra artículos por debajo de los costos de producción.

Así también al sector comercial, porque generalmente esos artículos se desplazan sin pagar impuestos ni generar garantías.

Se teme que en los últimos seis años, en Chiapas el contrabando de mercancías ha crecido alrededor del 300 por ciento y que, de ella, al menos la mitad es de origen chino.

Se tiene conocimiento que gran parte de esa mercancía no se queda en Chiapas, sino que se interna a otras entidades.

Lo curioso del caso es que decenas de toneladas de mercancía china pudieran estar ingresando a Chiapas de manera ilegal diariamente, y transportada en camiones de carga y camionetas a los centros de abasto de la región, pero ninguna corporación policíaca se percata de esas unidades. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello