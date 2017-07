Exhortan Organizaciones y Sociedad a Unirse Contra Abusos de la CFE

* Sin Tregua las Altas Tarifas Eléctricas.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio.- “Trabajamos en reagruparnos y exhortamos a las demás organizaciones a unir fuerzas para hacer una verdadera resistencia civil en el Soconusco y todo Chiapas en contra de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, expresó Rodolfo Cruz Barrios.

El declarante, Asesor del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), añadió, “sentimos que la sociedad, los que han sido golpeados con los grandes cobros, también se manifiesten porque la situación de los salarios y las utilidades de las empresas ya no alcanzan para pagar a CFE”.

Señaló, “las familias ya no tienen para el sostén, ya no les alcanza a salir de sus compromisos de escuelas y demás gastos, porque la CFE manda recibos con excesivos cobros, donde algunos tienen que prestar, endeudarse para pagar y a la mayoría no les alcanzan sus ingresos.

“Con la pérdida del valor adquisitivo, cada día nos vamos hundiendo más, endeudándonos, por eso decimos ya basta a los abusos de la CFE y si verdaderamente quieren hacer cambios en Chiapas y todo México, las instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, deben apoyar a la gente más pobre”.

Dijo, “de no encontrar una solución, sinceramente esta problemática puede acabar en una desestabilización social porque, comemos o pagamos. No se pueden las 2 cosas, por eso pedimos algo Gobierno Estatal que haga su mayor esfuerzo para dialogar y encontrar solución con directiva nacional de la dependencia”.

Afirmó, “hay cobros exagerados en ejidos, cantones, rancherías, colonias populares, en la mayoría de los hogares de la ciudad donde se dan los abusos la CFE no hace absolutamente nada por remediar los casos, y dar un buen servicio, no sólo con su dicho de ‘excelencia en el servicio’ o ‘empresa de clase mundial’”.

Indicó, “ya entregamos un documento a la Subsecretaría de Gobierno, pidiendo que solicite a la CFE que tengamos reunión; pero en donde participe el Superintendente Regional, porque sus funcionarios que envían nada mas llegan a firmar minutas y luego no cumplen”.

Remarcó, “de tanta burla es lógico que la población tenga que reaccionar de manera fuerte y los de la CFE empiezan hacer denuncias penales para detener a los usuarios que exigiendo lo justo presionan en sus oficinas y luego los acusan de bloqueos, por eso igual les decimos que no sólo sus dichos valen, también el del pueblo que se debate entre la pobreza”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar