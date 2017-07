Violencia Arroja 13 Muertos Durante Elección de Constituyente en Venezuela

Maduro pretende eternizarse en el poder, ya que la Asamblea Constituyente no lo toca.

* MÉXICO DESCONOCE LA ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE POR LA VIOLENCIA EJERCIDA AL PUEBLO.

* COMUNIDAD INTERNACIONAL RECHAZA LOS COMICIOS Y REPRESIÓN IMPULSADOS POR MADURO.

Caracas, Venezuela; 30 de julio.- Suman 13 Muertos Durante Elección Constituyente, durante la jornada se registraron protestas en Caracas, Venezuela vive este domingo uno de sus días más tensos desde que iniciaron las protestas en aquel país.

Hace apenas unos momentos comenzaron a cerrar los centros de votación de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro.

Esto, luego de que el Consejo Nacional Electoral extendió por una hora más la votación.

La jornada se ha desarrollado en medio de protestas y enfrentamientos.

Tan sólo en las últimas 48 horas han muerto al menos 13 personas y se teme que esta cifra pueda incrementarse.

El presidente Nicolás Maduro dice que la Constituyente es el medio para recuperar la gobernabilidad, aunque la oposición señala que el mandatario quiere una Carta Magna a su medida para seguir en el poder.

Durante la jornada se han reportado varios enfrentamientos entre manifestantes y policías. En varios puntos de la ciudad de Caracas se registraron disturbios.

En el estado de Táchira, líderes opositores han denunciado que la Guardia Nacional Bolivariana y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros han reprimido las movilizaciones.

Esta tarde, se registró la explosión de un artefacto de fabricación casera en la plaza de Altamira al este de la ciudad de Caracas.

Este incidente ocurrió después de un enfrentamiento entre manifestantes de la oposición y las fuerzas de seguridad.

Varios policías se reportan heridos y algunas motocicletas de la Policía Nacional Bolivariana resultaron con daños.

Comunidad Internacional Rechaza

Constituyente de Venezuela

Cientos de venezolanos se manifestaron en varias ciudades del mundo en contra de la elección hoy de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el Gobierno, proceso, que como ya han anunciado diferentes países, no será reconocido.

En Colombia se registraron concentraciones en varias ciudades del país, la más numerosa fue en Bogotá frente a la residencia del embajador venezolano, Iván Rincón, a quien le pidieron “dar la cara” y “abandonar su cargo porque “no representa a los venezolanos”.

Al grito de “libertad” y “fuera la dictadura”, decenas de venezolanos protagonizaron un plantón en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en contra de la Asamblea Constituyente en su país.

Frente a la embajada de Venezuela en la capital mexicana, ciudadanos de ambos países cruzaron arengas a favor y en contra del proceso constituyente y del Gobierno de Maduro.

En la embajada de Venezuela en Santo Domingo varios manifestantes también expresaron su apoyo al Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente, y rechazaron la “injerencia” de Estados Unidos contra el “proceso revolucionario” que vive la nación caribeña.

En Honduras los manifestantes pidieron al expresidente Manuel Zelaya que deje de “meterse” en los asuntos de Venezuela, ya que “estamos por salir de esta dictadura y a usted le convendría quedarse tranquilo y dedicarse a los asuntos de Honduras”.

Luis Meléndez, uno de los portavoces de los manifestantes en Puerto Rico, expresó que “es un proceso ilegal, anticonstitucional, que se pone a espaldas del pueblo y que descansa sobre muchos venezolanos en contra del régimen actual”.

Varios centenares de venezolanos en Madrid se unieron a la convocatoria “Rechazo Mundial a la Constituyente”, que con pancartas solicitaron una “Justa paz social” y libertad para los presos políticos, y denunciaron la Constituyente como “golpismo puro”.

Un grupo de venezolanos se congregó en la plaza deSyntagma, en el centro de Atenas, con una bandera venezolana y una griega, portando pancartas con consignas como “Rechazo a la Constituyente”, “No más dictadura” o “Reescribir la Constitución sin un referéndum previo es un golpe de Estado para Venezuela”.

Varios Gobiernos latinoamericanos reiteraron sus llamados a frenar la represión violenta que hasta el momento deja 118 muertos, nueve durante la jornada de votación de la Constituyente, y señalaron que no reconocerán ese proceso por no contar con el aval del pueblo venezolano.

Mientras varios venezolanos residentes en Estados Unidos se manifestaban, el senador republicano Marco Rubio pidió al presidente Donald Trump que imponga más sanciones al Gobierno de Venezuela y desconozca los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente.

La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, calificó de “falsos” los comicios convocados por Maduro sin referéndum previo y dijo que es “otro paso hacia la dictadura”.

El Gobierno de Perú señaló que “esta elección viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo, representado en la Asamblea Nacional”.

El canciller brasileño, Aloysio Nunes, advirtió que Venezuela vivirá un “escenario de anomia” (ausencia de ley) tras la elección de la Asamblea, debido a que tendrá dos órdenes constitucionales diferentes.

Los gobiernos de Argentina, Estados Unidos y Perúanunciaron el domingo que desconocerán los resultados de la votación en Venezuela para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el presidente socialista Nicolás Maduro y que regentará sobre el resto de los poderes públicos.

Los gobiernos del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynskiy del argentino Mauricio Macri han sido críticos del accionar de Maduro y se han referido en duros términos a la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas opositoras en medio de las cuales han muerto al menos 122 personas desde abril.

“Esta elección viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo, representado en la Asamblea Nacional”, señaló la cancillería peruana en un comunicado. “También vulnera el principio de universalidad del sufragio y profundiza la fractura de la nación venezolana, rompiendo el orden democrático en ese país”, agregó.

“El Gobierno argentino lamenta que el Gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), haya proseguido con la elección a una Asamblea Constituyente”, señaló la Cancillería.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, condenó “la violencia” y acusó a Maduro de preferir “la confrontación”, cuyo Gobierno ya confirmó que “no reconocerá” los resultados de la elección de la Asamblea Constituyente por los “vicios” en el proceso.

República Dominicana expresó su “alta preocupación” por el rumbo que han tomado los acontecimientos en Venezuela y reiteró que solo una negociación “justa y equitativa” entre las partes puede reconciliar a la sociedad venezolana.

Chile confirmó que de continuar la escalada de violencia, el Gobierno dispondrá de un plan de emergencia para repatriar a los chilenos y que se prepara “otro plan” para que consulados y su Embajada en Caracas asistan a personas, como lo hizo este sábado una magistrada, de los 33 jueces que designó hace días el Parlamento.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó los anuncios de Colombia, México y Panamá de que desconocerán los resultados de la Asamblea y les acusó de ser “sumisos” a Estados Unidos. AGENCIAS