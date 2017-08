Por Desvíos de Fondos Exigen Auditar a Martín Ruiz Alcalde de Mapastepec

Mapastepec, Chis.; 02 de agosto.- “Ya estamos cansados de los engaños del presidente municipal Martín Ruiz Rosales, quien pese a que se ya se autorizaron más de 9 millones de pesos para realizar obras, éstas no se han realizado y eso nos hace pensar que desvió el dinero a otra comunidad o se lo embolsó, por lo que exigimos a la Contraloría del Congreso del Estado, que le aplique auditoría”, dijeron Donato Tamayo Cortés y Nolberto Moreno Solís.

Los declarantes, presidente del comisariado ejidal del ejido “Dr. Samuel León Brindis” y Tesorero respectivamente, mostrando documentos afirmaron, “las obras consisten en el revestimiento de camino León Brindis II, el domo de la Telesecundaria, donde el alcalde se comprometió a ejercer el presupuesto que ya estaba autorizado por el Estado”.

Indicaron, “el monto de inversión es de de 9 millones 170 mil de pesos que llegaron del Estado, lo cual fue gestionado por la exdiputada federal Sonia Rincón Chanona y el presidente Martín Ruiz; al principio decía que ya se iniciarían las obras, después empezó a salir con evasivas y ahora lo buscamos varias veces en la presidencia y ya ni nos da la cara”.

“Los cerca de mil habitantes del ejido estamos muy molestos con el edil Ruiz Rosales, y si no quiere que tengamos que ir a amarrarlo y a tomarle la Presidencia, le pedimos que sea más responsable y se hagan las obras, porque la millonaria inversión ya está autorizada y debe cumplir los compromisos hechos desde el inicio de su mandato”, expresaron.

Subrayaron, “el presidente junto con el titular de Obras Públicas, David Reyes, son unos mentirosos y corruptos, porque no cumplen con las obras que ya debieron terminarse y ni siquiera sabemos para dónde desviaron los recursos, por eso exigimos a la Contraloría del Congreso que les hagan auditoría”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar