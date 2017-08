Se Hunde Tapachula en la Anarquía e Inseguridad, Neftalí del Toro se Deslinda de sus Obligaciones

* LA DELINCUENCIA HA REBASADO SU ADMINISTRACIÓN, QUE SOLO SE LA PASA “DANDO PALOS DE CIEGO”. LA CIUDADANÍA EXIGE RESULTADOS.

*EN LO QUE VA DE SU ADMINISTRACIÓN HAN AUMENTADO LOS BACHES, VENDIMIA EN CALLES Y BANQUETAS, CANTINAS, PROSTITUCIÓN EN PLENO CENTRO, LA BASURA, ETC.

Tapachula, Chiapas; 02 de agosto.- A diario se incrementa la inseguridad en esta ciudad, la delincuencia ha rebasado a los cuerpos policíacos, los asaltos a transeúntes por delincuentes armados que viajan en motocicletas sin placa de circulación, asaltos violentos a comercios, robo de vehículos en estacionamientos de tiendas comerciales o del estacionamiento del IMSS, levantones y/o secuestros; además se incrementa el comercio informal, acabando económicamente a los comerciantes que están dados de alta ate el SAT. Las bandas delictivas Barrio 18 y MS 13 se matan por el poder del territorio, violaciones y abusos sexuales en jardines de niños y en colegios privados.

En el primer cuadro de la ciudad, mujeres ejercen la prostitución sin control médico, su centro de trabajo es el parque “Benito Juárez” a un costado de la Iglesia San Agustín, mujeres que en un tiempo fueron representadas por un ex presidiario que purgó una condena por el delito de secuestro del hijo de un comerciante de Ciudad Hidalgo, quien en ese entonces era comandante de la Policía Judicial Federal, de apellido Villagrán, quien se enfrentó ante las autoridades pero fue detenido y encarcelado, hoy se hace llamar “líder social”.

Asimismo a altas horas de la noche, las bandas delictivas MS 13 por medio de las mujeres a las que les brindan protección, venden droga a los clientes o bien los taxistas llevan a pasajeros a surtirse en los alrededores del parque central “Miguel Hidalgo”, principalmente frente a la Iglesia San Agustín sobre la 8ª Avenida Norte.

Aunado al comercio informal que se ha posesionado de las principales calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad, que día a día crece y que es un refugio para los carteristas y rienderos, en toda la ciudad delincuentes en motocicletas todos los días asaltan a transeúntes, a choferes repartidores de empresas que venden diferentes productos a tiendas de abarrotes, a tortilleros, a gaseros, refresqueros, cerveceros, y los que roban en el primer cuadro de la ciudad, que incluso tienen como cómplices a los choferes de las colectivas, quienes al ver a sus protegidos corriendo le abren la puerta para que se suban al auto en movimiento sin que los detengan.

A pesar que a diario se implementan operativos y se realizan detenciones, lamentablemente más tardan en detener a un delincuente que en menos de 48 horas con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio obtienen su libertad para seguir delinquiendo; hay delincuentes que han ingresado a la cárcel preventiva más de cinco ocasiones y los dejan en libertad, ya que el delito no es grave. Hoy en día, para que queden detenidos deben cometer un delito grave.

¿Hasta cuando la ley actuará dentro del marco de la legalidad y con transparencia?, ¿Cuántos muertos más tendrán que haber?, es importante que el presidente municipal Neftalí del Toro ordene operativos que realmente den seguridad a la ciudadanía, que recuerde que él es de esta ciudad y qué bienestar dejará para sus hijos, ¿un Tapachula inseguro y podrido?. Ayer le tocó a Sams Club, robaron un tráiler del estacionamiento.

Neftalí del Toro después de buscar afanosamente la Presidencia de Tapachula, y ahora en el poder, no ha demostrado capacidad en el cargo, y de todos los problemas que enfrenta su administración que no resuelve por su ineptitud. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández