En Respuesta a los Reclamos Ciudadanos Envían 500 Policías más a Tapachula

*Dio a Conocer Jorge Luis Llaven Abarca.

Tapachula, Chiapas.- Por instrucciones del goberenaCon la finalidad de evaluar que las distintas corporaciones policiacas adscritas a la región Soconusco realicen su labor de prevención, vigilancia e investigación de acuerdo a las necesidades de la población, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca realizó una visita sorpresa para la rota de mandos, análisis de resultados y fortalecer la seguridad del municipio con más elementos.

A su llegada, dio un recorrido por las instalaciones de la comandancia de la Policía Estatal Preventiva, las oficinas de la Delegación de Tránsito, donde constató directamente el trabajo de la Policía Estatal Fronteriza y dio cuenta de la efectividad de las cámaras de vigilancia en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i).

Posteriormente, realizó una mesa de trabajo con todos los mandos operativos de las corporaciones que integran a la SSyPC, a quienes dio a conocer la llegada de 500 elementos que realizarán trabajos específicos de seguridad por tiempo indefinido.

De igual forma y de acuerdo a los resultados de cada corporación, anunció la próxima rotación de mandos, a quienes se les dará seguimiento puntual a su trabajo, a fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los chiapanecos.

“Confió en la figura del policía de proximidad, el que trabaja no en frustrar ilícitos, sino en prevenir que se cometan, lo importante son las y los ciudadanos y su seguridad, por eso no podemos distraernos, porque es nuestra responsabilidad protegerlos y generar mejores condiciones de vida” dijo.

En ese sentido, instruyó reforzar las labores de seguridad pública en el área, en específico con el operativo “antipandillas”, resaltando los resultados a meses de su operación, en donde se han detenido a más de 200 integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Llaven Abarca, abundó que de acuerdo a la incidencia delictiva, se tomarán nuevas medidas de seguridad para la región y en específico para el municipio de Tapachula, en donde señaló algunas de ellas será el redoblar la vigilancia en puertos, aeropuerto y principales rutas terrestres, se hará uso de la tecnología no intrusiva, con la finalidad de inhibir el traslado ilegal de personas, drogas, armas y dinero; al tiempo de efectuar patrullajes las 24 horas del día y los siete días de la semana en las principales zonas urbanas, puntualizó.

Finalmente, agregó que se trabajará para fomentar la cultura de la participación y corresponsabilidad ciudadana; se realizarán programas sociales para aumentar la confianza hacia la institución, así como ampliar y hacer eficiente la capacidad de respuesta institucional, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad personal y patrimonial a la población.

Llaven Abarca estuvo acompañado del presidente Municipal, Neftalí del Toro Guzmán; del Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Carlos Alberto Montesinos García; así como de los subsecretarios de Seguridad Turística y Vial y de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Octavio Lozoya Uribe y Orlando Leyva Lobato, y Robinson González Silva, director del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i). Boletín Oficial