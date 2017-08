Exigen la Desaparición del Ayuntamiento Ante la Inseguridad y Pésimos Resultados

*TAPACHULA CONSIDERADA LA CAPITAL ECONOMICA DEL ESTADO, ESTA REBASADA POR LA DELINCUENCIA, ANTE LA INEFICACIA DE LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA NEFTALI DEL TORO GUZMAN.

* EN EL TEMA DE LA SEGURIDAD, LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DEBEN HACER LO QUE LES TOCA, DECLARA EL SECRETARIO DE GOBERNACION MIGUEL OSORIO CHONG.

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto.- El municipio, considerado la capital económica del Estado, se encuentra rebasado por la delincuencia, y su autoridad directa, el alcalde Neftalí Del Toro, no ha podido con el cargo ni ha sabido cumplir con sus responsabilidades.

Para restablecer el orden ha tenido que intervenir en varias ocasiones diversas corporaciones, federales y estatales, y hasta el Ejército Mexicano.

En los últimos 15 días, infinidad de empresas refresqueras, carnicerías, tiendas de abarrotes y distribuidoras de llantas, han sido escenario de asaltos a mano armada y a plena luz del día.

El terror de morir a balazos por los delincuentes, también lo han sufrido estos días, trabajadores de tiendas de conveniencia y hasta empleados municipales adscritos al DIF de la localidad.

Cada día no ha faltado en la ciudad o en sus comunidades rurales, una persona sin vida, ya sea por asalto o por accidente automovilístico.

Las calles son intransitables y propicias para ser asaltado. Hay grandes deficiencias en el alumbrado público, y las famosas cámaras de vigilancia no han servido para esclarecer algún homicidio o asalto, es decir, para nada.

Los asaltantes siguen usando motocicletas sin placas. Últimamente, muchas de esas unidades que fueron parte del saqueo más grande en la historia de Tapachula, ocurrido en Enero, ya están empezando a circular con toda impunidad.

Prueba de ello, es que en las últimas horas un sujeto en completo estado de ebriedad fue protagonista de un accidente, y al revisar la motocicleta en la que viajaba, resultó ser una de las robadas.

Las oficinas pertenecientes al municipio de Tapachula han sido reforzadas en vigilancia, pero no así las calles. Hay información de que próximamente darán de baja, al menos, a 40 policías municipales, por no haber aprobado el examen de control y confianza,

En lugar de aumentar el número de elementos policiacos, lo están disminuyendo; aunado a esa situación, los salarios siguen siendo bajos y eso, según especialistas, conlleva a que los policías se coludan con los asaltantes.

La ineptitud de Neftalí Del Toro para resolver el tema de la inseguridad en Tapachula, requiere de que las fuerzas federales deban instalarse urgentemente en la ciudad y garantizar la vida sus habitantes, así como el patrimonio de las empresas.

El Ejército Mexicano también tiene que salir a las calles, como una última opción para tratar de frenar el aumento disparado de los índices de inseguridad.

Tapachula, al ser un municipio fronterizo, se ha ido llenando de personas de otras nacionalidades que han llegado de manera ilegal y sin dinero.

Por eso, el número de extranjeros indocumentados que participan en delitos en Tapachula y en el resto de los municipios del Soconusco, también ha crecido.

Mientras el Alcalde se ufana de haber inaugurado el letrero de Tapachula, la delincuencia común y organizada se ha apoderado de la ciudad y se da el lujo, incluso, de asaltar las propias oficinas de Gobierno.

La falta de resultados ha obligado a los ciudadanos a organizarse en grupos de autodefensa para atrapar a los delincuentes y darles un escarmiento, tomando la ley por sus propias manos.

Los altos niveles de inseguridad y la falta de resultados en el resto de las responsabilidades del Gobierno local, están provocando que sectores de la sociedad exijan la desaparición del Ayuntamiento y la conformación de un Consejo Municipal que sepa y pueda atender los problemas de Tapachula.

Pero si eso no fuera suficiente, otras autoridades adscritas a Tapachula tampoco están cumpliendo con sus obligaciones. Por ejemplo, los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), no sabe cómo justifican su trabajo en la región.

Así también, el Instituto Nacional de Migración (INM), que por alguna causa desconocida, dejó de hacer los operativos en todos los municipios de la zona, permitiendo que cualquier extranjero, de dudosa procedencia deambule en la ciudad.

El propio delegado de Migración, Jordán Alegría Orantes, es una nulidad en el cargo, nunca se encuentra en sus oficinas, se la pasa turisteando y sólo se dedica a expedir documentos a extranjeros para dejarlos transitar por todo Chiapas y el resto del país.

Muchos de esos extranjeros, al no poder ingresar a los Estados Unidos por las reformas migratorias de esa nación, se están quedando en territorio nacional, incluyendo la región del Soconusco.

Todos, incluyendo a la población y a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, son testigos de que la frontera sur está abierta de par en par.

A la vista de cualquiera, toneladas de mercancía pasan diariamente por medio de balsas y de cualquier otra forma, incluso, y muy probablemente, entre todo eso, pasa drogas y armas.

No hay control de la frontera. Se desconoce a qué se dedican las corporaciones policíacas que tienen la responsabilidad de cuidar la región, ya que los camiones cargados de mercancía de Guatemala, llegan tranquilamente a Tapachula, a pesar de que solamente hay una carretera para cuidar.

Las operaciones en materia de seguridad en Guatemala, El Salvador y Honduras está provocando el “efecto cucaracha”, y los maleantes, sobre todo Marasalvatruchas y Barrio 18, están migrando hacia Tapachula, donde la ineficiencia de las autoridades les permite llegar a un Edén.

Los propios visitantes que arriban a Tapachula, como los guatemaltecos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) que con sus compras están sosteniendo económicamente a esta región de Chiapas, están en peligro por la ineficiencia de la autoridad municipal.

Si Neftalí Del Toro no pudo ni siquiera cuidar la oficina de su mujer, ubicada en el DIF municipal, y permitió que entrara un grupo de asaltantes, qué se espera del resto del municipio. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda