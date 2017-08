Protestan Empleados de Movistar por la Falta de Pago de Salarios

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto.- Un grupo de personas denunció que la empresa Movistar se niega a pagar las comisiones a las que tienen derecho por haber realizado diversas ventas.

Uno de los trabajadores, Martín García, precisó que son contratados con un salario semanal de mil Pesos y por cada venta que realizan les pagan una comisión, la cual lamentablemente no es liquidada de acuerdo con el mes vigente, sino que se las van pagando de manera atrasada.

Dijo que otra irregularidad es que en la semana en lugar de depositarles los mil Pesos establecidos, les dan mil veinte Pesos, mil treinta Pesos o hasta mil cincuenta Pesos, pero lo más grave es que también hay semanas que en lugar de mil les dan 900, 700 o 500 Pesos y nunca les han dado una información del por qué de esa problemática.

Lamentablemente, por la falta de empleos deben aguantar porque tienen una familia que sostener, además la mayoría paga renta y sus hijos van a la escuela.

García manifestó que el motivo de la protesta frente a las oficinas de esa empresa de telefonía celular en esta ciudad es para exigir que les paguen lo adeudado, “no estamos pidiendo nada extraordinario, exigimos que nos paguen lo que ya ganamos, nos deben entre 3 a 4 meses de comisiones y a otros salarios, no queremos explicaciones porque explicaciones ya nos dieron un montón, lo que queremos es que nos paguen nuestro dinero”.

Han recibido amenazas de directivos de esa empresa, señaló, en el sentido de que los van a retirar con la fuerza pública porque dan mala imagen con su protesta, e indicó que se retirarán pero cuando les paguen y no han podido acudir a las oficinas de Conciliación y Arbitraje porque la unidad administrativa se encuentra tomada por un grupo de exdocentes del Conalep de Huixtla. EL ORBE/Rodolfo Hernández González