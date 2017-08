Cancela ISSSTE Consultas y Aplicación de Quimioterapias a Enfermos de Cáncer

* TAMBIÉN CANCELARON TRASLADOS DE PACIENTES HACIA TUXTLA GUTIÉRREZ.

*¿QUIÉN SE HARÁ RESPONSABLE SI SE AGRAVA LA SALUD DE LOS ENFERMOS?

Tapachula, Chiapas; 5 de Agosto.- El Instituto de Seguridad Social al Servicio a los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en su delegación Tapachula, decidió cancelar la citas médicas y tratamientos de aplicación de quimioterapia a derechohabientes enfermos de cáncer, sin importar que su vida está de por medio.

Uno de esos casos es el de Inelfa Ramos Guzmán, quien dijo que en el ISSSTE las cosas van de mal en peor, porque no sólo le canceló la cita y los tratamientos, sino también el transporte hacia la capital, Tuxtla Gutiérrez, donde recibiría esa atención médica especializada.

Por ello, éste sábado responsabilizó a los directivos de esa institución, de cualquier agravio en su salud, sobre todo en el cáncer de mama que padece.

En entrevista, la agraviada explicó que, al principio, con muchas dificultades les concedieron el traslado para seis quimioterapias y la operación.

Después, el doctor Antonio Pulido y Jesús López, del área administrativa, ya no lo autorizaron, aún cuando faltan cuatro aplicaciones de quimioterapias, que asegura, son necesarias para que no se reactive la mortal enfermedad.

En la primera cita, recordó, aún cuando no le autorizaron el transporte, decidió tocar puertas para conseguir los recursos que le permitieran acudir a su tratamiento, por sus propios medios.

Sin embargo, asegura que los flamantes funcionarios decidieron unilateralmente cancelar las citas y el transporte, y que esa decisión la tomaron para la gran mayoría de los enfermos de cáncer adscritos a ese Instituto en Tapachula, y quizá a todos.

“La última cita fue el pasado viernes y de última hora nos llamó el doctor Pulido para decirnos que no hay recursos para el traslado y que por ello la canceló. Ante eso insistimos en que nos reprogramara, pero contestó que no podía porque sus jefes estaban de vacaciones y él no podía hacer nada”, subrayó.

Ya no le reprogramaron las citas y las quimioterapias, ni tampoco la valoración del cirujano que la operó en Tuxtla Gutiérrez, explicó la afectada.

“Queda claro que en el ISSSTE no cumplen con su trabajo, y al agravarme en mi salud responsabilizamos a los del área de Traslados y la Dirección”, insistió.

De igual forma, dijo desconocer qué convenio tenga el ISSSTE con la empresa de transporte Pullman de Chiapas, que da el servicio de traslado, porque fuera de ellos no quieren pagar otra compañía, aún cuando sea más económico.

Ante todo ello, pidieron la intervención y ponga orden el delegado del ISSSTE en Chiapas, Rafael Ceballos Cancino.

Adelantó que para el 21 y 22 de Agosto tiene en la agenda médica una cita con el especialista oncológico, para la receta de medicamentos y, al siguiente día, la aplicación de una quimioterapia.

“Son dos días que debo estar en Tuxtla Gutiérrez, además que deben darme otra cita para análisis de laboratorio y temo se me vaya a negar como la vez pasada” acotó. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar