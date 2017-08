Exigen en Motozintla con Marcha-Mitin, Cumplan Autoridades con 11 Puntos de Pliego Petitorio

Motozintla, Chiapas; 7 de Agosto.- Habitantes de la zona rural y urbana del municipio realizaron una marcha-mitin por las calles de la ciudad y realizaron plantones en la Subsecretaría de Gobierno Región XI Sierra Mariscal, Fiscalía de Distrito Sierra y Presidencia Municipal, exigiendo la detención y pronto castigo de los autores materiales e intelectuales del ejidatario Joel Pérez González y solución a sus 10 peticiones más.

Entre algunas pancartas de inconformidad expresan: “La violencia no es poder, sino cobardía, el silencio es falta de valor; Exigimos la renuncia del ministerio Público, queremos que se haga justicia con los asesinos del compañero Joel; Exigimos seguridad y cancelación de permisos y clausura de bares y cantinas en nuestro ejido”.

En una manta decían: “La asamblea general de ejidatarios de base de este ejido Motozintla exige la autonomía del ejido, exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales que la muerte del compañero Joel no quede impune y se haga justicia conforme a la ley, pedimos alto total a los actos vandálicos dentro de este municipio y ejido porque causan daños a la sociedad motozintleca”.

El contingente partió de la Casa Ejidal con decenas de habitantes y dirigentes de los 48 barrios de la zona urbana y Comisariados Ejidales de 11 ejidos como Carrizal, Benito Juárez, Buenos Aires, Ojo de Agua, Justo Sierra Oriente, Tuixcum Grande, entre otros, como el ejido Mazapa de Madero del municipio vecino.

Luego de recorrer las calles, se plantaron enfrente a la Subsecretaría de Gobierno, donde una comisión de los marchistas entró buscando dialogar y encontrar solución a los problemas pero no estaba el subsecretario Héctor Leonel Paniagua Guzmán, de quien gritaban “se está escondiendo” y por eso bloquearon las 2 calles de acceso a esas oficinas.

El personal de la Subsecretaría señaló que a Paniagua Guzmán le habían ordenado estar presente en el evento de la visita oficial del Ejecutivo Federal y con la presión, vía telefónica se comunicó con su jefe y este ordenó recibir el pliego de demandas que se comprometió a recibir una comisión en su oficinas a las 11 horas de este martes 8.

Benedicto Pérez Bartolón, presidente del Comisariado del ejido “Motozintla”, reiteró, “hoy venimos de forma pacífica, buscamos diálogo, solución y si luego, no lo hay y ni nos dan las cara los funcionarios, después las acciones serán más enérgicas, hasta sus últimas consecuencias y responsabilizamos de todo a las propias autoridades”.

Enfatizó, “en el primer punto del pliego entregado, pedimos a las altas autoridades del Estado para que haya justicia para el compañero Joel, quien fue privado de la vida el pasado 30 de Junio, en el barrio Campana y aunque el juez ya libró las ordenes de aprehensión, es necesario que las ejecuten.

“En el segundo punto, pedimos anulación de la sentencia dictada dentro del expediente agrario 354/2013, a favor de Cecilio Matías Echeverría, quien con apoyo del Tribunal Agrario, en Tapachula, pretende apoderarse de terrenos propiedad del ejido en la parte astilero, bosque y áreas naturales”.

Asimismo dijo, “pedimos la anulación del título de propiedad de la asociación civil ‘Ismael Mendoza Sánchez’, del barrio El Ciprés de este ejido, donde el Tribunal Colegiado de Circuito en Tuxtla Gutiérrez resolvió a favor del ejido dentro del expediente 589/2012.

“Con el punto cuatro, pedimos desocupación y entrega inmediata de la parte que corresponde al ejido dentro del mercado ‘Salvador Durán Pérez’ y el desconocimiento de Fausta García Reynoso, representante de los locatarios, ya que dicha señora se ha enriquecido con la venta irregular de los puestos del mercado”.

Señaló, “solicitamos el retiro de galeras y desocupación de las instalaciones que anteriormente ocupaba el DIF Regional, siendo uno de los posesionados e incitadores José Luis Garnica Escobar; y en el punto 6, pedimos liberación del paso de la bodega de la asociación PROISCH ARIC, en el barrio El Mojón de este ejido, obstruida por Víctor Manuel Jiménez Echeverría”.

Remarcó, “la asamblea general de ejidatarios autoriza y respalda a los ejidatarios e hijos, para que puedan brindar el servicio de transporte público local en modalidad de taxis, colectivos, de carga en alto y bajo tonelaje, acarreo de material -transporte ejidal-, dentro del ejido y ejidos vecinos.

“Por el punto 8, dijo, pedimos cancelación de fumigaciones aéreas de plaguicidas en nuestro municipio y es de parte de la MOSCAMED; en el punto 9 solicitamos la cancelación de permisos y clausura de bares y cantinas en nuestro ejido y de conformidad con el reglamento interno del ejido.

“En el 10, solicitamos la autonomía agraria de cada uno de nuestros ejidos, para que se hagan respetar ante cualquier institución gubernamental y en el punto 11 pedimos la cancelación de las carpetas de investigación, iniciadas en contra de la directivas del ejido Motozintla”, dijo.

Después la marcha se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito, la que encontraron cerrada, sin persona alguna con quien dialogar, por lo que se quedaron en plantón de unos minutos y al ver que no apareció ni un Ministerio Público, continuaron la marcha hacia la Jurisdicción Sanitaria región X.

Al llegar a la Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria X, igualmente los marchistas encontraron las puertas cerradas, tocaron y nadie salió, se quedaron en plantón por unos minutos y luego de manifestar “se escondieron o huyeron”, lo ejidatarios continuaron su marcha hacia la Presidencia Municipal.

Al arribar a la alcaldía, también se encontraron con que el presidente municipal Víctor Lavalle Cuevas no estaba, por lo que realizaron un mitin exponiendo a la sociedad los 11 puntos de su pliego petitorio. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar