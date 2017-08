Con Firma de Convenio Maestros del CONALEP Levantan Huelga de Hambre

*Y Entregan la Unidad Administrativa.

Tapachula, Chiapas; 8 de Agosto.- Con la firma de convenio entre autoridades estatales y los 26 maestros despedidos del CONALEP Huixtla-Belisario Domínguez y Hacienda del Gobierno del Estado, se entregó el edificio de la Unidad Administrativa que fue tomado desde el 27 de Julio pasado, cuando cada día se sumó un profesor a la huelga de hambre hasta completar 11, y hubieran sido 12, nada más que uno se agravó su salud y levantó el ayuno.

Gonzalo Méndez Guillén, mostrando el documento, subrayó: “después del diálogo con el subsecretario de Gobierno, Alfredo Lugardo López y otras autoridades estatales, con la firma del acuerdo demostramos buena voluntad, respeto, y hoy a las 15:35 horas levantamos el ayuno y entregamos la Unidad Administrativa”.

Indicó, “hemos dejado en claro que en nuestra mente y corazón no hay odio ni rencor, porque nos asiste la razón y el derecho, seguimos creyendo aún en las instituciones a sabiendas de que el secretario de Hacienda Humberto Pedrero Moreno, prefirió alargar esta situación poniendo en riesgo la salud y vida de los compañeros”.

Remarcó, “agradecemos al gobernador Manuel Velasco Coello, que ha tenido la buena voluntad de que se aterrice en armonía este añejo problema que durante el Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, fuimos reprimidos y perseguidos. El Gobierno de Salazar fue de oídos sordos y este Gobierno nos ha escuchado y está dando solución”.

Acompañado del delegado de Gobierno, Israel, indicó, “dejamos en claro que el secretario Pedrero, desacata las indicaciones de un gobierno y propicia un desorden social que pone en riesgo la salud y vida de los compañeros.

“El convenio se firma en armonía entre las autoridades y nosotros, hemos aterrizado en busca del bien común y agradecemos la participación del Delegado para que esto termine de la mejor manera. Y de antemano pedimos disculpa a la sociedad, pero nos obligaron a tomar las instalaciones de la Unidad por el incumplimiento del Laudo”.

Dijo, “hemos pedido al Subsecretario de Gobierno que de manera respetuosa se llamara a los Delegados de esta Unidad para recorrer cada uno el área de sus oficinas, para demostrar que en ningún momento ingresamos a causar desorden. Todo fue entregado en orden y las delegaciones están resguardados por los mismos Delegados.

“También quedó el compromiso de que no hay ni haya persecución legal, que se nos permita seguir nuestra vida social, familiar con tranquilidad después de este proceso en donde logramos nuevamente abrir un convenio entre el patrón y nosotros, no culmina acá y no estamos cerrados, sino más bien comprometidos por la vía legal y las instituciones”.

Remarcó, “este miércoles se iniciará un proceso ante la Junta Local No. 2 Conciliación y Arbitraje, ya que hoy están recibiendo las instalaciones. Mañana se darán los avances que se requieren y es un compromiso del Subsecretario de Gobierno, del CONALEP Chiapas así como del gobernador Velasco Coello”.

Indicó, “hasta hoy estuvieron en 11 en la huelga de hambre, 4 compañeras maestras y 7 maestros. Desafortunadamente un compañero ayunante se agravó y para no arriesgar su vida decidimos que se levantara. Con este convenio no es lo que esperábamos porque hay mucho que hacer en el CONALEP Chiapas, sobre todo democratizar el sindicato en el Estado, e implica que tenemos que seguir luchando por la dignidad y mejoras de la institución”.

El delegado de Gobierno, Israel Guzmán, dijo, “el Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría, agradece a ustedes la forma en que se condujeron en esta lucha para obtener el resultado del acuerdo y porque respetaron las instituciones, lo hicieron de manera pacífica y ya recibimos la Unidad Administrativa y mañana reinicia sus actividades”.

Añadió, “con los Delegados de cada dependencia y una comisión del CONALEP plantel Huixtla, pasamos a checar para que todo estuviera en orden y reiteramos que con esto el Gobierno de Velasco Coello, está cumpliendo una vez más los compromisos que hace con la ciudadanía, que es cercano a la gente y cumple.

“El tiempo que pasó en esta situación, dijo, tuvo que ser así por el proceso de la Subsecretaría de Gobierno para establecer un convenio que permitiera lograr los objetivos ante las instancias correspondientes y obtener los pagos que les adeudan a través de la Junta de Conciliación, el representante patronal CONALEP y Hacienda del Estado”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar