La Seguridad es Responsabilidad de Todos Autoridad Federal, Estados y Municipios

*Reitera el Presidente Enrique Peña Nieto.

Campeche, Camp., 8 de agosto.- El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que la tarea para garantizar la seguridad de los mexicanos convoca a todos los órdenes gubernamentales y no recae en un solo nivel de gobierno.

“No es tarea solamente del gobierno federal, que no la evade, la asume plenamente, pero en esto tenemos que estar trabajando en equipo y en un solo frente con las autoridades locales, con los gobiernos estatales y municipales.

“Algo muy importante es que los gobiernos estatales estén resueltos a invertir más en esta asignatura, no esperar a que solo el gobierno federal les pueda transferir recursos o pueda tener el apoyo que va, precisamente de forma subsidiaria, tanto en la presencia del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal”, estableció.

Puso énfasis en que los gobiernos estatales tienen que hacer esfuerzos propios para modernizar la capacidad de sus instituciones encargadas de seguridad: policías y procuradurías. (Sun)