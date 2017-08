Bienestar y Apoyo a Jefas de Familia en la Costa y el Soconusco, Entrega el Gobernador Velasco

*Señaló que la Clínica de la Mujer en Huixtla beneficiará a mujeres de la región con servicios de calidad

Huixtla, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega del programa Bienestar Apoyo a Jefas de Familia en los municipios de Huixtla, Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Tonalá y Villa Comaltitlán, donde pidió a las mujeres denunciar cualquier tipo de violencia o acto que vulnere sus derechos.

Desde el municipio de Huixtla, el mandatario estatal exhortó a las mujeres de la Costa y el Soconusco acudir a las autoridades y no dejar impune ningún delito cometido en su contra.

“Quiero pedirles que me ayuden, pedirles que denuncien, si ustedes tienen una amiga, si tienen una hermana, familiar, vecina o conocida, que haya sido golpeada o agredida física o verbalmente, hagan la denuncia a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y sobre todo de la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres”, manifestó.

Resaltó la importancia de denunciar para mandar a la cárcel a quien no las respete, “ustedes son mis ojos en los barrios, las comunidades, los ejidos; necesito de su ayuda para combatir la violencia en contra de las mujeres”.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo expresó su reconocimiento al trabajo que realizan día a día a favor de sus familias, al tiempo de enfatizar que con estos apoyos se contribuye a una alimentación saludable y nutritiva para que las niñas y niños crezcan sanos y fuertes.

“Hoy vengo a saludar a quienes con mucho esfuerzo trabajan para sacar adelante a sus hijas e hijos, hoy vine a expresarles mi mayor reconocimiento a cada una de ustedes”, apuntó.

En su gira por la Costa y el Soconusco, el gobernador Velasco enfatizó que este año se hará entrega de la Clínica de la Mujer de Huixtla, que brindará atención a mujeres de siete municipios y contará con un área para la detección oportuna y tratamiento contra el cáncer, así como servicios de calidad para la salud materna, un laboratorio y un área de rayos X completamente equipados.

“Con esta clínica para las mujeres de Huixtla y municipios cercanos, no van a necesitar ir a otro lado a atenderse. Los apoyos en la Costa y el Soconusco se van a intensificar para beneficio de ustedes y de sus hogares”, finalizó.

Cabe mencionar que en esta gira de trabajo, el mandatario estuvo acompañado por autoridades municipales de los distintos Ayuntamientos. ICOSO