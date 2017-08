Verificación Vehicular Será Obligatoria en 17 Estados

CDMX.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que en las próximas semanas se publicará una nueva norma que cambiará el modo de verificación de 17 Estados de la República.

Se trata de la NOM167, con la que ahora las entidades deberán utilizar la tecnología que ya se tienen en la zona metropolitana, para que incluya la lectura a través de OBD (On Board Diagnosis).

Durante la presentación del Programa de Gestión Federal para mejorar la Calidad del Aire (Proaire), el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, anunció que la nueva norma se publicará este mes.

Los 17 Estados incluidos son: Ciudad de México; Estado de México; Hidalgo; Morelos; Puebla; Tlaxcala; Querétaro; Jalisco; Baja California; Coahuila; Chihuahua; Guanajuato; Oaxaca; Veracruz; Michoacán; Yucatán y Aguascalientes.

“La NOM167 se publicará en las próximas semanas y se volverá obligatoria para todos los Estados que el día de hoy tienen programa de verificación obligatoria. Tendrán que homologar sus programas.

“Esto no quiere decir que necesiten implementar el programa Hoy No Circula como existe en el Valle de México. Esas son disposiciones de autoridades estatales. Pero sí tendrá que observar los valores máximos de circulación y los instrumentos con los cuáles van a verificar”, explicó.

Según el documento presentado este jueves en la Ciudad de México, en la zona de la Megalópolis ya se trabaja en homologar el programa de verificación, luego de los altos niveles de contaminación por ozono en el Valle de México desde 2016.

La acciones se llevan desde entonces en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Pacchiano llamó a que las entidades que no han implantado un programa de verificación que lo hagan. Dijo que 30 millones de mexicanos respiran aire de mala calidad, y recordó que 46 por ciento de las emisiones provienen del parque vehicular.

Sobre la posible verificación de motocicletas, añadió que “hay de motocicletas a motocicletas. Hay un número importante de motos que no cuentan con convertidores catalíticos, entonces sí hay que ver cómo podemos controlar eso…dado que los problemas no sólo afectan al medio ambiente, sino a la salud. Pero es algo que no es inmediato, falta elaborar y discutir. Va a tomar tiempo”, agregó.

El documento fue presentado además por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, quien afirmó que han detectado corrupción en las lecturas de los verificentros.

“Necesitamos fortalecer los mecanismos de control de la corrupción. Tenemos identificada la corrupción. En todos los Estados hay presencia. Hay muchos elementos sueltos, muchos gestores, muchos coyotes. Ya hemos identificado tecnologías que bloquean la información que lee el sistema que se conocen como ‘gallos’. Interrumpen la lectura y por un celular mandan la información”. Agencias