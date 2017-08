Continúa el Paro de Policías Municipales en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto.- Por segundo día consecutivo continuó el paro de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que reclaman el pago de los estímulos que envía el Gobierno Federal a través de Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Mientras tanto, el actual Ayuntamiento municipal se ha portado renuente a darles la atención y solo ha enviado a las reuniones a funcionarios de segundo nivel, sin capacidad de solución. El regidor de la Comisión de Seguridad, Héctor Cano de la Torre, sigue sin dar la cara.

Los agentes policiacos precisaron que no están peleados con la autoridad, pero sí exigen lo que les corresponde, toda vez que los estímulos llegan pero no se sabe dónde quedan y consideraron injusto que no se los paguen, y durante la reunión efectuada ayer jueves en la Presidencia municipal, les enviaron a un funcionario de nombre Luis Enrique Pérez Jiménez, que dijo ser director del Departamento Jurídico de la Presidencia, el cual desconoce de la problemática y llegó solo a escucharlos, sin capacidad de solución, con lo que se demuestra la falta de voluntad del Ayuntamiento.

Entrevistado al concluir la reunión, el representante de la Organización de Policías Unidos por la Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Rogelio Sánchez Álvarez, indicó que fueron citados en la alcaldía para analizar el pliego petitorio que presentaron, pero el funcionario Pérez Jiménez que los atendió, totalmente desconoce de la problemática.

A Tapachula, por parte del FORTASEG le corresponden 14 millones 265 mil 630 Pesos de manera anual, a cuya cantidad el Ayuntamiento tiene que hacerle una aportación de dos millones 853 mil 126 Pesos, destinados para la adquisición de equipo de trabajo, entre ellos patrullas, chalecos antibalas, cascos, incremento al salario, además de sacar de ahí un porcentaje para estímulos a los agentes policiacos, el cual debe de ser entregado en efectivo, lo cual al cierre de la edición no se había hecho. EL ORBE/Rodolfo Hernández González