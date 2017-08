Patrocinadores Cortan Relación con Rafa Márquez;  Cancelan Conciertos de Julión Álvarez en México y EU

* NIKE Y GILLET RESCINDIERON SU CONTRATO CON EL FUTBOLISTA MEXICANO LUEGO DE SER VINCULADO CON EL NARCOTRAFICANTE RAUL FLORES.

* GOBIERNO DE SINALOA CANCELÓ PRESENTACIÓN DE JULIÓN EN LAS FIESTAS PATRIAS.

CDMX.- Al menos dos patrocinadores de Rafael Márquez informaron al futbolista la cancelación de sus convenios con él debido a las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el miércoles, dijeron al diario Reforma personas llegadas al jugador.

La marca deportiva Nike y la firma de rastrillos Gillete, propiedad de Procter & Gamble, citaron las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como el motivo del término de su relación con el jugador, según señalaron las fuentes al diario.

El Departamento del Tesoro vinculó a Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez a una red de prestanombres del narcotraficante Raúl Flores, acusado por sus vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los depósitos en bancos, casas de bolsa o cualquier otra institución financiera de los mexicanos y sus empresas en esa lista ya fueron congelados en Estados Unidos y los ciudadanos de ese país tienen prohibido hacer negocios con ellos, lo que habría obligado a las firmas estadounidenses a tomar esta determinación.

De acuerdo con especialistas, esta sanción también aplica en México, aunque la Secretaría de Hacienda no ha confirmado la información. Allegados a Márquez referidos por la publicación de este viernes del Reforma señalan que el deportista ya no tiene acceso a sus cuentas en México.

Patrocinio.

De acuerdo con el periódico, tanto Rafael Márquez como Julión Álvarez patrocinaron al piloto jaliciense Raúl Guzmán Marchina, corredor de la Fórmula 4 italiana, en 2015.

“Fueron aportaciones mínimas de lo que cuesta la temporada”, dijo el corredor según el medio.

Los patrocinios fueron únicos, el corredor decidió mantener los logos de Márquez y Julión como agradecimiento por su apoyo.

Cancelan Concierto de Julión Álvarez en EU

El cantante Julión Álvarez tenía previsto la realización de un concierto en la Tucson Arena, el próximo 21 de Agosto. Ayer, tras la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al cantante, por supuestos vínculos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, se anunció que no se llevará a cabo. En la página en internet de una compañía de ventas y distribución de entradas se puede leer: “Este evento ha sido cancelado”.

La gerencia de taquilla de la Tucson Arena confirmó a ¡hey! lo publicado en Ticketmaster: “Fue una decisión del promotor, él nos pidió cancelarlo”. A pregunta expresa, la fuente del inmueble rechazó tener conocimiento del anuncio del Departamento del Tesoro sobre las sanciones a Álvarez. “No estamos conscientes de nada de eso”, enfatizó.

De acuerdo a la agenda de conciertos del Álvarez en la Unión Americana, que se aprecia en el sitio Concertwith.me, el intérprete tiene pactados dos recitales el 4 y 5 de Noviembre en el Lone Star Park de Dallas, Texas, pero en el sitio oficial del lugar aún no se pueden adquirir las entradas.

En nuestro país, el intérprete de regional mexicano llegará al Palenque de la Feria Nacional Potosina 2017, el 26 de Agosto, así lo aseguró una fuente de Comunicación Social: “Sigue confirmada la presentación”. En tanto, los boletos para los recitales de Julión el 31 de Agosto y 1 de Septiembre en el Auditorio Telmex se siguen vendiendo y de acuerdo a StubHub, hasta ayer quedaban disponibles 65 boletos para el primero y 16 para el segundo.

Quienes prefirieron no ofrecer una postura ante la disposiciones del Departamento del Tesoro sobre Álvarez fueron su casa disquera, Universal Music, así como las plataformas de streaming la sueca Spotify y la estadunidense Amazon Music. En los tres casos prefirieron mantener el hermetismo, hasta obtener mayor información de carácter oficial.

En un proceso regular, las empresas de streaming, informó una fuente que prefiere el anonimato, se ve a la casa disquera y al artista como un “proveedor”, por lo que tras una evaluación se “decide cómo cooperar con las autoridades”. En el caso de las regalías, en información difundida en los lineamientos de Spotify, éstas se pagan directamente a las compañías discográficas, las que luego distribuye en un porcentaje negociado con el artista.

Jorge Torres, exrepresentante de Noryban Productions, S.A. de C.V., vinculada también a Hernández Flores, comentó a este medio que tiene fe en el buen actuar de su exempleador: “Es un hombre cabal, como patrón mío que fue durante nueve años y medio, siempre tuvo la frente muy en alto. Tengo un año que no estoy con él, pero es un hombre intachable”.

Julión Álvarez, que nació el 11 de Abril de 1983, alcanzó la fama con temas como “Así fue”. Su sueño musical comenzó a temprana edad y se consolidó cuando abandonó sus estudios como ingeniero mecánico para unirse a la agrupación Mr. Lobo, por invitación de Poncho Lizárraga. Después formó parte de la Banda MS, para después iniciar su carrera como solista y lanzar los discos Ni lo intentes, Tu amigo nada más, Mis ídolos, hoy mis amigos, y Ni diablo ni santo. AGENCIAS