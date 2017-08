Congelados 10 Mdp de Julión Álvarez; Cierran Sedes de Fundación de Rafa Márquez

* Cuentas y Bienes de Ambos Estarán Bajo Investigación.

El pasado miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó congelar las cuentas que estén abiertas en el sistema financiero mexicano de 66 personas físicas y morales, entre los que se encuentran el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

El cantante chiapaneco dice estar dispuesto a presentarse ante autoridades por señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo ligan con el presunto narcotraficante

Lo que el cantante de norteño dejará de percibir por su música, mientras resuelve su situación, al menos en la plataforma Spotify, se estima en más de 10 millones y medio de pesos, tan sólo por las reproducciones de su nuevo discoNi santo ni diablo.

Álvarez lanzó su disco en mayo pasado y desde esa fecha hasta ayer ha sido escuchado en la plataforma streaming unas 47 millones 800 mil 500 veces, lo que equivale aproximadamente a esos 10 millones 511 mil 453 pesos.

Esto sin contar el dinero que percibe por los otros 24 álbumes que tienen en la plataforma online de música.

El cantante no ha cancelado más presentaciones —ocho entre México y Estados Unidos—, pero de hacerlo, le representaría una pérdida de al menos 20 millones de pesos, ya que cobraba hasta 2015 cerca de 2.5 millones de pesos por show (cifra que cobró en la Feria de la Huesteca Potosina de ese año) y que este mes repetiría en esa feria. Su actuación del 15 de septiembre en Sinaloa ya está en veremos.

¿Quién se queda el dinero? Mientras el caso de Julión se resuelve, el implicado está imposibilitrado de disponer de ganancias de cualquier tipo.

María Virginia Aguilar, especialista en derecho internacional y socio fundador en AB abogados, explicó que en caso de ser encontrado culpable ante la demanda interpuesta por esta instancia gubermental, tendrá que demostrar que su fortuna no fue obtenida a través del delito de lavado de dinero, de lo contrario, serán confiscadas por el organismo que lo acusa.

Respecto a las plataformas streaming, como la sueca Spotify y la estadounidense Amazon Music, que ofertan amplio repertorio de su discografía, éstas tienen el beneficio de continuar operando de manera habitual, aun corriendo un proceso legal en contra de Julión.

En el peor escenario para el cantante chiapaneco, las regalías podrían pasar a manos de familiares directos o conforme se haya estipulado en el contrato que fincó su relación con su casa disquera Fonovisa, filial del sello Universal Music.

La abogada señaló que si las canciones del intérprete promovieran, incitaran o hicieran apología de hechos violentos o delictivos, el material podría ser retirado de estos medios en cualquier momento.

En caso de que el cantante sea encontrado inocente, según la leyes, podrá hacer uso de sus bienes sin ninguna repercusión legal y se reactivarán sus cuentas bancarias desde el primer momento en que se le declare libre de toda acusación.

Cierran cafeterías y sedes de fundación de Rafael Márquez

Algunas empresas y organizaciones vinculadas al futbolista Rafael Márquez comenzaron a cerrar o a restringir sus actividades después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara como testaferro del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Las instalaciones del Centro Infantil Rafa Márquez, ubicado en la delegación de San José El Quince, en el municipio de El Salto, cerró sus puertas indefinidamente, por lo que el personal de la institución sacó varias de las cosas del interior sin dar mayores explicaciones.

Este centro es uno de los tres a través de los cuales la Fundación Rafael Márquez brinda alimentación y educación a niñas y niños en condiciones de pobreza; además de la fundación del futbolista, estos centros son auspiciados por diferentes marcas comerciales e incluso sirve como uno de los comedores de la Cruzada Nacional Contra El Hambre del Gobierno federal.

Otro de los negocios del seleccionado nacional es una franquicia de comida rápida estadounidense, ubicada en la plaza comercial en el municipio de Tlajomulco; se trata de un local donde se preparan hamburguesas con decoración de cafetería estadounidense de mediados de la mitad del siglo pasado, en el que hay alrededor de 15 mesas y sigue operando con normalidad, pero restringió el cobro con tarjetas bancarias; durante el tiempo que este medio permaneció en el lugar no acudieron muchos comensales.

Según la información del gobierno de Estados Unidos, esta franquicia es manejada por el Grupo Nutricional Alhoma SA de CV, otra de las empresas vinculadas a Márquez y señalada como parte de la red de lavado de Flores Hernández.

En la clínica Prosport & Health, también propiedad de Rafael Márquez, se vivió un día atípico: una vez que esta empresa fue señalada por lavado de dinero hubo cambios drásticos en su funcionamiento. AGENCIAS