Estoy Listo Para Gobernar: Rutilio Escandón

* Sostuvo que es un Gran Honor ser Considerado Aspirante a Dirigir los Rumbos de Chiapas.

* AFIRMÓ QUE SERÁ RESPETUOSO DE LAS LEYES Y LOS TIEMPOS ELECTORALES.

* SE DEBEN RESOLVER LOS PROBLEMAS SOCIALES, PERO BAJO UN CLIMA DE DIÁLOGO Y DE PAZ.

Cacahoatán, Chiapas; 12 de Agosto.- El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo este sábado que está listo para servir a Chiapas.

Entrevistado durante una gira de trabajo por este municipio, donde participó como ponente en el taller de mecanismos alternativos en el que el STJE acercó a la sociedad los temas relacionados al Nuevo Procedimiento de Justicia Alternativa, aclaró que es y será muy respetuoso de las leyes y los tiempos electorales.

“Es un gran honor que la sociedad me considere como un aspirante al cargo más digno de Chiapas, lo cual agradezco mucho a la gente”, dijo.

Poco después de su ponencia, que congregó a miles de personas en el Auditorio Municipal, afirmó que es un hombre respetuoso del derecho, y tiene la obligación de caminar siempre por el sendero de la justicia y las normas jurídicas.

“Sin embargo, quiero decirles que estoy preparado para ganar, pero levantaré la mano para decirle a los ciudadanos que estoy listo para servir a mi Estado, hasta que el árbitro electoral dé la señal de salida y el reloj electoral marque la hora”.

Luego, fue cuestionado sobre la posibilidad de alianzas o coaliciones entre los partidos políticos para las elecciones federales, estatales y municipales que se llevarán a cabo en el 2018.

“No son los tiempos para la definición de las alianzas. Será el Instituto Nacional Electoral quien defina el calendario para que los partidos expresen sus intenciones de ir solos o acompañados al proceso. No duden, ni tantito, que si hay un mandato de la sociedad, ahí estaré”, agregó.

Abordó el tema de las reformas legislativas que recientemente se impulsaron en el Congreso del Estado, para que el próximo sexenio se gobierne en base a la pluralidad.

“No sabemos si se va a dar en la práctica, pero lo importante es que entre más participemos en la construcción de las instituciones con el ánimo de servir al pueblo, será mejor”, apuntó.

El también Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, reconoció que aún cuando en este sexenio ha habido grandes inversiones y suma de esfuerzos a favor de los ciudadanos, Chiapas requiere de grandes cambios.

“Nuestro Estado necesita del diálogo permanente; que los ciudadanos platiquemos de manera seria y responsable, buscar la reconciliación; evitar la violencia y el conflicto, que empujemos todos en la misma dirección y, con ello, sacar adelante los reclamos de la sociedad”, opinó.

Escandón, quien durante el evento estuvo acompañado del exsenador Antonio Melgar Aranda, y del ex presidente municipal, Rosendo Sánchez Castañeda, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que en Chiapas, los ciudadanos son gente de trabajo y de lucha.

Aunque reconoció que es un Estado que tiene muchas necesidades y, por lo mismo, debe ser escuchado.

Además, urge que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para resolver los conflictos, pero bajo un clima de diálogo y de paz.

El Magistrado consideró que “hay una deuda histórica con Chiapas que la Federación no termina de cumplir, y por eso necesitamos levantar la voz para exigir lo que al Estado le corresponde, ni más ni menos. Porque con eso podríamos ofrecer una atención más humana a los ciudadanos”.

Lamentó que por esa desatención del Gobierno Federal, Chiapas tenga muchas deficiencias y sea primer lugar en rezagos y en marginación.

“Ya basta de que nos mantengamos en los primeros lugares en olvido, en analfabetismo, en desnutrición, en infinidad de problemas en materia de salud y en el campo. Chiapas requiere igualdad de oportunidades para sacar adelante el desarrollo de las zonas urbanas y de las regiones marginadas”, insistió.

Rutilio Escandón aprovechó su estancia en la región de la Frontera Sur, para sostener reuniones de trabajo con personal del Tribunal de Justicia, y atender diversas problemáticas internas del Poder Judicial del Estado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello