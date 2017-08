Entrega MVC Apoyos del Programa “Pescando con el Corazón” en la Costa

Pijijiapan, Chiapas.- En intensa gira de trabajo por la región Costa, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega del programa Bienestar Pescando con el Corazón, en apoyo a los pescadores ante la baja producción en las temporadas de veda o de mal tiempo.

Al hacer entrega de estos recursos a pescadores de Arriaga, Tonalá, Mapastepec y Pijijiapan, el mandatario estatal explicó que Chiapas es el único Estado que apoya la economía familiar de ocho mil trabajadores del mar en la época en que no tienen ingresos.

“Ustedes son hombres de esfuerzo, valientes que se juegan la vida día con día para llevar los ingresos a su hogar; Bienestar Pescando con el Corazón es un reconocimiento al trabajo que realizan para llevar los productos del mar a la mesa de las familias mexicanas”, manifestó.

Acompañado del secretario de Pesca y Acuacultura, Manuel Narcía Coutiño, el jefe del Ejecutivo señaló que en la temporada de lluvias fuertes la mayoría de los pescadores suspenden sus actividades por precaución, y porque pescados y mariscos escasean en aguas chiapanecas, por lo que era necesario diseñar un programa en beneficio de los pescadores.

“Este Programa no existía antes de esta administración y ahora existe porque ustedes me pidieron apoyar a los pescadores en época de veda, cuando no pueden pescar y obtener recursos económicos para el sostenimiento de sus familias. Sé de la importancia que tiene la actividad pesquera para la economía del Estado, conozco su dedicación para poder consolidar la pesca en la región, por eso vamos a seguir impulsando más programas que sean en beneficio de todos ustedes”, expresó.

Velasco Coello refrendó su compromiso con los pescadores y subrayó que se gestionará ante el Congreso Estatal, que el Programa Bienestar Pescando con el Corazón no desaparezca cuando concluya la actual administración, sino que sea un programa permanente para proteger a este sector.

Asimismo, agregó que propondrá mesas de trabajo entre Diputados y pescadores para escuchar y atender sus problemáticas, buscar alternativas de solución y dar cabida a sus propuestas, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

El gobernador Velasco estuvo acompañado de Presidentes Municipales y funcionarios estatales. ICOSO