Josean Estará en las Boletas del 2018

*Reconoció que el Parque Agroindustrial y la Zona Económica Especial Transformarán al Soconusco.

*“SIEMPRE, DONDE ESTÉ, MI ASPIRACIÓN ES SERVIR. CHIAPAS REQUIERE DE TODO Y DE TODOS CON UNA ENTREGA PLENA Y TOTAL”, DECLARÓ JOSE ANTONIO AGUILAR BODEGAS, DURANTE LA VISITA QUE REALIZARA AL ROTATIVO EL ORBE.

*TAMBIEN SEÑALÓ QUE NO VE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA QUE EL PRI ABRA LA OPORTUNIDAD PARA QUE CUALQUIER CIUDADANO PARTICIPE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE SUS CANDIDATOS.

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto.- El secretario del Campo en el Estado, José Antonio Aguilar Bodegas, participará en el proceso electoral del 2018, es decir, su nombre estará en las boletas.

El todavía funcionario estatal, ha sido Presidente Municipal de Tapachula, Diputado local, legislador federal, así como Senador de la República, siempre por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En los últimos días, varios sectores de la sociedad en el Estado han señalado que Josean, como se le conoce popularmente, tiene grandes posibilidades de que sea el abanderado de su partido como aspirante a la gubernatura en la Entidad.

Éste lunes, Aguilar Bodegas realizó una gira de trabajo por Tapachula y, por la noche, estuvo en las instalaciones de este rotativo.

Al preguntarle sobre esos señalamientos que lo vislumbran como el posible candidato del tricolor a la Gubernatura del Estado, señaló que “siempre, donde esté, mi aspiración es servir. Chiapas requiere de todo y de todos con una entrega plena y total, el 2018 siempre va hacer de nuestro devenir un antes y un después”.

Incluso, señaló que no ve ningún impedimento para que el PRI abra la oportunidad para que cualquier ciudadano participe en el proceso de selección de sus candidatos, siempre y cuando se respeten los procedimientos que ese instituto político tiene con respecto a la igualdad de condiciones para todos.

“No creo que la asamblea sea una camisa hecha a la medida de alguien, al contrario, ahora todos tenemos mejores oportunidades de aspirar a una candidatura”, indicó

Ante el Director General de EL ORBE, Enrique Zamora Cruz, dejó en claro que es muy respetuoso de los tiempos que marca el Instituto Nacional Electoral, en torno a dar a conocer sus aspiraciones personales.

Primero, comentó, debe concluir con la responsabilidad que actualmente tiene como servidor público estatal, y que en el 2018 hará todo su mayor esfuerzo para seguir sirviendo a Chiapas.

El Secretario también abordó diversos temas agrícolas, como el caso de la Roya del cafeto, una enfermedad de la que dijo, hace unos cuatro años y medio se encontraba sin control en Chiapas y con la amenaza de arrasar con todo el cultivo de ese aromático grano.

“No es un problema que sea atribución y responsabilidad específica de la Secretaría del Campo, porque hay un Instituto del Café, pero considero que a pesar de todos los esfuerzos y de que se ha controlado, sigue siendo una cuestión que requiere atención permanente”, señaló.

Así también, que las plantas adquiridas en el extranjero y que supuestamente eran altamente resistentes a la Roya, resultaron también ser susceptibles.

El gobernador Manuel Velasco Coello, aseguró, ha realizado infinidad de gestiones para que todos los apoyos sean entregados a los productores para el combate de la enfermedad, y para el impulso del café chiapaneco.

Al concluir el sexenio pasado, había muchos conflictos sociales en el campo de la Entidad, sobre todo por parte de organizaciones a las que sus reclamos no eran atendidos, o que no había equidad en la distribución de los apoyos y los programas gubernamentales, reconoció.

Por lo mismo, comentó, Velasco puso en marcha una estrategia para censar a los campesinos en la Entidad y credencializarlos, en el ánimo de que los recursos llegarán directa y transparentemente a los beneficiarios.

De esa manera, aseguró, también se está combatiendo a la pobreza e incentivando a los productores a continuar con las tareas en las zonas rurales.

Habló de la transformación de los productos y el valor agregado que en este sexenio se les está dando a los cultivos y otros derivados, por ejemplo la apicultura, la ganadería y las hortalizas, “que están aportando ingresos adicionales muy importantes a las familias durante todo el año”.

Consideró que tanto el Parque Agroindustrial como la Zona Económica Especial transformarán la región Soconusco y de manera colateral al resto del Estado, en uno de los principales polos de desarrollo en el país.

Adelantó que el Parque Agroindustrial será inaugurado con las primeras cuatro empresas en este mismo año, por el presidente Enrique Peña Nieto, y el gobernador Velasco Coello.

Así también, que la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas será la primera que entre en operaciones en territorio nacional, y que al menos ya hay dos empresas muy interesadas en instalarse ahí: Toshiba y Mabe. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello