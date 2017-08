Rafa Márquez no Recibió ni un Centavo de Raúl Flores “El Tío”, Afirma su Abogado

Ciudad de México; 14 de Agosto.- El abogado del futbolista Rafael Márquez aseguró que su cliente no recibió ni un centavo por parte de Raúl Flores Hernández “El Tío”.

“Nos encontramos todavía en proceso de recabar la información. Hasta donde nosotros hemos recabado, no existe ningún ingreso de carácter ilícito que pudiere derivar en una investigación de carácter penal en contra de Rafa”, señaló el litigante José Luis Nassar Peters.

En entrevista para el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, agregó que están en proceso de documentar los últimos 20 años de patrimonio del futbolista para entregarla, de manera voluntaria, a la Procuraduría General de la República (PGR) y que no han registrado ningún ingreso o egreso ilícito.

“Iniciamos esta defensa con un cúmulo de información abundante y excesiva en cuanto a la contabilidad, patrimonio de Rafa Márquez por los últimos 20 años. Efectivamente con una medida preventiva como lo es el aseguramiento de las cuentas y de las empresas, pero confiados en que recabando toda la información podremos salir adelante y limpiar el nombre de Rafa”.

José Luis Nassar Peters aseveró que Rafael Márquez está bien, tranquilo y muy agradecido con la gente, con los medios de comunicación, por el apoyo que ha recibido, aunque consternado por las acusaciones.

“Está confiado en que vamos a sacar su nombre adelante” y para nada está derrotado. (Apro)