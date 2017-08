Terminales de Colectivas Nido de Delincuentes; Operan con Anuencia de los Cuerpos Policíacos

Desquician el Tráfico Rumbo al Mercado Sebastián Escobar.

*ASALTANTES Y CARTERISTAS APROVECHAN EL CONGLOMERADO DE USUARIOS PARA COMETER LOS ATRACOS.

*SON PROTEGIDOS POR LOS CONDUCTORES, MUCHOS SON UTILIZADOS COMO COBRADORES, LO QUE LES PERMITE “ESTUDIAR” A SUS VICTIMAS.

Tapachula, Chis., 16 de agosto. “Las terminales del transporte colectivo urbano en calles del centro de la ciudad, a parte del caos vial que ocasionan y accidentes, son uno de los principales factores que utiliza la delincuencia para esconderse, estar al asecho, elegir y atracar a sus víctimas”, manifestó Eduardo Evaristo Ángeles Arenas.

El declarante, dirigente del Frente Cívico Promotor Ciudadano Regional del Soconusco, abundó, “la policía de Vialidad Municipal y Tránsito del Estado, bajo algún arreglo toleran que esas colectivas hayan tomado como terminal lo que solo es parada para ascenso y descenso de pasaje”.

Indicó, “está visto que aún cuando ponen a un agente de vialidad en esa esquina, no le hacen caso y cuando trata de imponerse, le reclaman que por eso le pagan y así vemos que les importa más su beneficio que el caos vial que generan y que el área sirva para los asaltantes”.

Añadió, “muchos de los delincuentes se hacen amigos de los choferes de las colectivas y en algunos casos les sirven de cobradores con lo que el pasaje entra en confianza sin saber que le vigilan sus movimientos, si portan valiosas alhajas, celular o dinero para luego robarles”.

Remarcó, “esta forma de operar de la delincuencia no las desconocen las demás corporaciones policiacas, saben que en la zona del mercado Sebastián Escobar, la 8ª y 10ª Norte entre la 3ª a 11ª calle Poniente, más las otras del Centro, se esconden los asaltantes, pero extrañamente no actúan”.

Remarcó, “en esa razón demandamos a la delegación de la Secretaría de Transporte del Estado, a Vialidad Municipal y Tránsito del Estado, a los mandos policiacos municipal, estatal y federal, porque también en esa zona se comercia infinidad de productos de contrabando y drogas, para que acuerden y por completo retiren esas terminales del Centro”.

Recordó, “el área de ascenso y descenso de pasaje es en la 10ª avenida Norte y contra esquina del mercado, pero tienen su base asignada a un costado de la plaza Tlapachotl, allá deben ubicarlos para descongestionar esa transitada avenida del mercado, donde va creciendo el puesterio que igual sirve de escondite de ladrones que arrebatan bolsos y celulares”.

“Las autoridades están bien enteradas de las ventajas que se le da a la delincuencia, el caos vial y mala imagen del centro de la ciudad, donde por tantos problemas la población ha dejado de ir de compras y prefiere los centros comerciales de la periferia de la ciudad, así que la misma policía al no actuar es cómplice de la delincuencia”, manifestó.

Abundó, “las autoridades como la Subsecretaría de Gobierno en la Costa, se han enterado y sólo dicen que preparan un plan de acción para poner orden en esa zona del Centro pero no lo hacen, por eso les recordamos que junto con el ayuntamiento hagan ese trabajo y en algo se reduzca la delincuencia”.

Añadió, “además sabemos de que el Ejecutivo estatal desde hace 3 años dio la orden de quitar esa terminal y por eso su base la mandaron a la plaza Tlapachotl; pero los choferes hicieron su capricho, pagan cuotas porque así se benefician junto con los delincuentes”.

Finalmente dijo, “la autoridad local no pudo moverlos y a la fecha no se hace el cambio, de ahí que urgen esas acciones para frenar los constantes robos en esa zona de las combis colectivas, para que haya control de la delincuencia y más orden en general para el Centro de la ciudad que merece mejor trato, imagen y seguridad para propios y visitantes”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar