‘El Chapo’ Recibe su Primera Visita Familiar en la Cárcel

* Permanece en Aislamiento Total en su Celda.

Nueva York; 18 de agosto.- Tras siete meses en un penal de máxima seguridad de Nueva York en régimen de estricto aislamiento, Joaquín “El Chapo” Guzmán recibió la primera visita familiar.

Su hermana Bernarda acudió a verlo junto a las dos gemelas de cinco años que el narco tiene con su tercera mujer, Emma Coronel, según informaron fuentes cercanas a la familia.

La visita, en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, duró unas dos horas. En ese centro penitenciario que ha albergado a presos de Al Qaeda, “El Chapo” aguarda el inicio del juicio contra él, fijado para el 16 de abril.

Tanto Bernarda Guzmán como las gemelas María Joaquina y Emali estuvieron presentes junto a Coronel en la vista oral que el lunes tuvo lugar en la corte federal del Distrito Este de Nueva York. Todas han permanecido en la ciudad desde entonces.

La visita de su hermana Bernarda puede ser clave para la defensa de “El Chapo”, que decidió sustituir a los dos abogados de oficio que tiene desde que fue extraditado en enero desde México por un equipo de cuatro pesos pesados, especializados en mafia y narcotráfico.

El problema es que la fiscalía va a buscar la incautación de todo dinero que sospeche que procede del narcotráfico o de otros negocios ilícitos, por lo que el pago que reciban los letrados, que podría ser millonario, podría serles confiscado.

El juez federal que lleva el caso rechazó el lunes garantizar a los cuatro nuevos abogados del narco que sus honorarios no serán incautados por el gobierno. Y estos esperaban a la visita de hoy para decidir si toman o no el caso. El lunes apuntaron que se pronunciarán seguramente la semana que viene.

“Necesitamos hacer algunos arreglos para asegurar que podemos entrar y que vamos a ser pagados”, dijo Jeffrey Lichtmann, uno de los letrados. “Necesitamos discutirlo con el Gobierno, con su familia. No ha tenido oportunidad de hablar con su familia todavía en siete meses”.

Sin haber podido hablar con nadie de su familia hasta hoy, el narco no tiene acceso a sus fondos. Estados Unidos estima que tiene activos por valor de 14 mil millones de dólares ganados con el narcotráfico y otros negocios ilícitos, pero no ha podido hallar un solo centavo.

Hasta la semana pasada, el gobierno no dio autorización a ningún familiar para entrar en la cárcel a ver al ex jefe del cártel de Sinaloa. Su mujer la pidió en mayo, pero le fue denegada. Detrás está el temor de que a través de ella pueda volver a dirigir sus negocios ilícitos.

Sobre Guzmán, procesado por 17 cargos, se cierne como espada de Damocles la cadena perpetua. El gobierno estadunidense lo acusa de la muerte de miles de personas y de introducir miles de toneladas de droga en el país.

En un estricto aislamiento -ni siquiera puede hablar con sus guardianes porque no entiende inglés-, “El Chapo” ha podido hasta ahora abandonar la pequeña celda en la que se encuentra solo una hora al día, cuando acuden a verlo sus abogados o en las tres ocasiones que ha sido conducido a la corte federal del Distrito Este de Nueva York para las vistas preparatorias del juicio.

En ellas es donde ha visto a su mujer, siempre en la sala, y donde este lunes vio a sus gemelas y a su hermana, con las que pudo reencontrarse en la prisión. La siguiente visita está fijada para el 6 de noviembre. Agencias