Ayto. de Motozintla Incumple Pago del FORTASEG a Policías

* Los Uniformados Exigen les Depositen el Recurso.

Tapachula, Chiapas; 19 de Agosto.- Policías municipales de Motozintla se encuentran inconformes porque el alcalde Víctor Lavalle Cuevas no les pagó completo el recurso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Rogelio Sánchez Álvarez, vocero de la Organización de Policías Unidos por la Defensa de los Derechos Humanos, A. C., informó que a los agentes les depositan 2600 Pesos de quincena y el día viernes les depositaron el Fortaseg, “eso debe ser aunado a la quincena y no en alcance a la quincena, les depositaron apenas 650 Pesos y les dijeron que pasaran a firmar la nómina y resulta que los 3,250 Pesos que les depositaron no es lo que refleja la nómina”.

Al ver la anomalía se pronunciaron porque firmarían bajo protesta, pero finalmente llegaron a la conclusión que definitivamente no estamparán su firma hasta en tanto no se aclare la situación.

Al policía raso decía en la nómina “Sueldo neto a pagar 3,527.10 Pesos” y les depositaron sólo 3,188 Pesos, por lo que consideró esto como un atraco, toda vez que de no haberles enseñado la nómina no se habrían enterado de la irregularidad, explicó.

Al ver la inconformidad, en Tesorería les han informado que hubo un error de cálculo y que el lunes les depositan el resto, por lo que de no darles el recurso que falta, anunciaron que suspenderán labores, manifestó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González