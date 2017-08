Hoy el Eclipse de Sol

Podrá apreciarse levemente en Tapachula desde las 12:31 hrs.

Este lunes la Luna pasará entre el Sol y la Tierra y producirá una sombra de cerca de 110 km de ancho que se desplazará desde Oregon, en el extremo noroeste del país, a media mañana, hasta Carolina del Sur, en el otro extremo, por la tarde, atravesando en total 14 Estados en casi dos horas.

Este será uno de los eventos naturales más fotografiados. Antes, durante y después del eclipse, 11 aviones -incluyendo al menos tres de la NASA-, más de 50 globos estratosféricos, satélites e incluso por los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), tomarán imágenes del fenómeno, lo que ofrecerá numerosos ángulos.

Para que no te pierdas detalle de este fenómeno te dejamos todo lo que debes saber para ser testigo del eclipse de sol.

Cuánto tiempo durará.

Los observadores quedarán en plena oscuridad a mitad del día durante más de dos minutos y podrán ver las estrellas y planetas en el cielo, así como la corona del Sol, normalmente invisible.

Unos 12 millones de estadounidenses viven en el espacio que quedará a la sombra de la luna en pleno día.

Dónde quedarán en oscuridad total.

Todo el país se sumirá en las sombras mientras transcurre el eclipse, aunque su senda de oscuridad total será una franja de 113 kilómetros que se moverá desde Oregon a Carolina del Sur.

Cómo se verá en México.

En México el eclipse no será total, aunque las ciudades fronterizas que están más cerca de EU verá mejor, como en Ensenada, Mexicali, el norte Sonora, el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

En lugares al sur del país, como Oaxaca, el fenómeno se podrá apreciar en un 23%. Ahí, los ciudadanos verán el eclipse como si el cielo se hubiera nublado, mientras que las del centro y norte con ayuda de una filtro o protección si podrán observar cómo se va metiendo la Luna y luego regresa.

Qué debo usar para ver el eclipse.

Entre algunas recomendaciones para ver el eclipse están no mirar directamente el Sol, ya que puede dañar la retina en poco tiempo; observar el eclipse con filtros para soldar del número 14; no utilizar lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas.

Si no cuentas con filtros especiales puedes notar qué está ocurriendo mediante las sombras de los árboles. Cada rayo de Sol que pega en el suelo forma una luna que revela el progreso del paso de la Luna frente al Sol. Es fácil tomar un pedazo de cartulina o madera y hacerle orificios pequeños para poder observar el progreso del eclipse.

En México, el eclipse se podrá apreciar en todos los estados de la república, solo que con diferentes grados de parcialidad.

50%-70%: Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León.

25%-50%: Tamaulipas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

5%-25%: Colima, Morelia, Guerrero, Oaxaca.

Estado por Estado las horas en México para ver el eclipse.

La Coordinación Nacional de Protección Civil publicó los horarios en los que se podrá apreciar el eclipse en el país:

Aguascalientes: 13:07:13 horas

Baja California: 10:26:26

Baja California Sur: 10:36:52

Campeche: 13:44:24

Chiapas: 13:45:38

Chihuahua: 10:50:04

Ciudad de México: 13:20:11

Coahuila: 13:02:31

Colima: 11:04:57

Durango: 12:26:59

Guanajuato: 13:12:47

Guerrero: 13:19:48

Hidalgo: 13:19:18

Jalisco: 13:04:14

Michoacán: 13:11:53

Morelos: 13:21:26

Nayarit: 12:58:20

Nuevo León: 13:10:12

Oaxaca: 13:31:15

Puebla: 13:06:15

Querétaro: 13:16:15

Quintana Roo: 13:51:03

San Luis Potosí: 13:10:49

Sinaloa: 11:49:14

Sonora: 10:35:24

Tabasco: 13:42:03

Tamaulipas: 13:14:09

Tlaxcala: 13:23:06

Veracruz: 13:28:13

Yucatán: 13:45:19

Zacatecas: 13:05:04

AGENCIAS