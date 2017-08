México se Queda Sin Internet

*Más de 9 Millones Afectados. Duró Tres Horas.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto.- Usuarios de todo el país reportaron en la tarde de ayer lunes, la falla masiva del servicio de internet Infinitum de Telmex, que se calcula pudo haber afectado a más de 9 millones de equipos.

Por la tarde, algunas reportes se empezaron a difundir de manera electrónica, pero al cabo de una hora, las quejas saturaron las redes.

Por lo mismo, los afectados, creyendo que se trataba de algún problema en sus casas, oficinas o centros de trabajo, llamaron al 01-800-123-2222, para reportar las fallas, pero la empresa ya no contestó y decidió bloquear al accesos a ese y otros números de atención al público.

Varias horas después, los reportes de fallas en ese servicio se ampliaron a varias regiones de los Estados Unidos y en todo el territorio nacional.

Por la noche, Teléfonos de México emitió un comunicado en el que señaló que “debido a un corte de servicio en los Estados Unidos, se ha visto afectada la navegación a algunos contenidos y aplicaciones de internet hospedadas fuera del país”.

Así también, “aunado a eso se sumo un corte en nuestra red, originado por trabajos de obras públicas en Mazatlán Sinaloa…”.

Por lo pronto no se descarta de que pudiera tratarse de actos de terrorismo, atentado o vandalismo, luego de que Telmex señaló que “emprenderá las acciones correspondientes en contra de quien resulte responsable por la afectación de las vías generales de comunicación”

Sin embargo, no se dejó en claro sobre quién pagará los daños ocasionados a los usuarios, sobre todo a los del sector comercial e industrial.

Telmex se disputa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el primer lugar en denuncias presentadas por los usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), sobre todo por pésimo servicio, altas tarifas, cobros injustificados y cortes en el suministro. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello