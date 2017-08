Se Aplicará la Ley a Mara Salvatruchas, Pandillas Transnacionales y Connacionales

* APRUEBA EL CONGRESO LOCAL DOS INICIATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL COMBATE AL PANDILLERISMO Y A DELITOS MENORES EN CHIAPAS.

*TAMBIÉN SE DEBE ANALIZAR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, YA QUE MUCHOS INFRACTORES MAS TARDAN EN ENTRAR QUE EN SALIR, CON LA NUEVA MODALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY.

Tuxtla Chico, Chiapas; 21 de Agosto.- El Congreso del Estado aprobó, en las últimas horas, dos iniciativas en materia de seguridad para el combate al pandillerismo transnacional y a delitos menores en Chiapas.

Con ello se pretende atender el reclamo de la ciudadanía por una mayor seguridad en sus demarcaciones territoriales, sobre todo en la frontera sur.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso, dijo que esas modificaciones a la ley las presentó al Pleno, las cuales fueron aprobadas y ahora reforman el Código Penal del Estado.

Durante un recorrido de trabajo por la comunidad de Frontera Talismán, en el municipio de Tuxtla Chico, el legislador explicó que la primera de esas iniciativas, nace a partir de las frecuentes demandas de la población de los municipios de la frontera sur.

Sobre todo, indicó, respecto al incremento de la inseguridad por la presencia de bandas delictivas como la Mara Salvatrucha y la Barrio 18.

“El pandillerismo por sí, es un delito y siempre ha estado tipificado en Chiapas”, aclaró el Diputado.

Aunque también expresó que “de lo que se trata es que, si luego de una investigación y análisis, se encuentra que quien cometió el delito pertenece a una pandilla transnacional, se agravará la pena hasta en una mitad más del que haya cometido”.

Precisó además que las reformas no son exclusivas para los extranjeros que llegan a territorio chiapaneco, sino también aplica para los connacionales que pertenezcan a ese tipo de pandillas, “y, por lo tanto, no tiene una naturaleza discriminatoria hacia el tema migrante”.

Abundo en el tema al señalar que ese tipo de pandillas transnacionales son de alta peligrosidad y muchas veces están vinculadas a otro tipo de delitos, como el tráfico de sustancias, de personas, entre otros, y que por lo mismo era muy importante el legislar en la materia.

De acuerdo a Eduardo Ramírez, “las pandillas transnacionales representan una amenaza para la integridad de los habitantes de la frontera sur”.

Luego se refirió a la segunda iniciativa, de la que detalló también surge a raíz de la demanda de la gente que cada día se siente más vulnerable ante los delitos urbanos o también denominados microdelitos, como el robo a transeúntes, el arrebato, los carteristas, el asalto callejero, entre otros.

En ese caso, indicó, aumentó la pena de 2 a 7 años de prisión, a una mayor de 4 a 14 años. Ello con la finalidad de que haya una disminución en la práctica y quien cometa estos ilícitos lo piense dos veces y no haga del robo un estilo de vida.

Puntualizó que la sociedad es parte importante en el cumplimiento de estas leyes, pues debe demandar su aplicación ante las instancias correspondientes, de tal manera que se garantice la tranquilidad y la confianza de la ciudadanía en las calles y sus hogares.

Por otra parte la población ven con buenos ojos el aumento de las penalidades en este tipo de infracciones, sin embargo, demandan que sea revisada el Nuevo Sistema de Justicia Penal debido que la población sigue quedando a expensas, ya muchos delincuentes de nada sirve que sean detenidos que en unas horas quedan libres con la aplicación del Nuevo Sistema Penal. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello