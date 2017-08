Constuiremos un Gran Muro en la Frontera y México Tiene que Pagar por él: Donald Trump

*EL MANDATARIO NORTEAMERICANO REALIZO SU PRIMERA VISITA A LA FRONTERA CON MEXICO PARA SUPERVISAR LAS LABORES DE VIGILANCIA.

México, 22 de agosto.-El presidente Donald Trump, realizó hoy su primera visita a la frontera con México desde que asumió el cargo en enero pasado, para supervisar las labores de vigilancia fronteriza en Yuma, Arizona, un área donde la inmigración indocumentada ha sido reducida en un 70 por ciento.

Trump, saludó a decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en las instalaciones de la Estación Aérea del Cuerpo de Marina en Yuma, donde se le mostró parte del equipo utilizado en la vigilancia de la frontera.

El presidente revisó un avión no tripulado tipo “Predator”, utilizado por el ICE para detectar el tráfico de drogas y de indocumentados a lo largo de la frontera y se le mostró además un helicóptero empleado por los agentes fronterizos para los mismos fines.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijeron que la visita, permitió al presidente ver los éxitos y desafíos de la vigilancia en la frontera, en un punto donde el número de aprehensiones de inmigrantes indocumentados ha disminuido en un 83 por ciento en los últimos cinco años.

| “Yo aquí estoy para mandar un mensaje; estamos total y plenamente comprometidos a luchar por nuestra agenda y no pararemos hasta que el trabajo esté hecho”, señaló Trump al inicio de su discurso.

Aprovechó el inicio de su mensaje para hablar contra aquellos que él consideró “olvidados”. “Tras nuestra impresionante victoria electoral, nuestros olvidados y olvidadas ya no están olvidados. Nosotros creemos que cada estadounidense tiene derecho a vivir con dignidad”, abundó.

Señaló que la intención de su mensaje es promover la unidad en el país y pidió a la población estar seguros de que el gobierno que él encabeza “pondrá a Estados Unidos primero”. “Vengan de donde vengan, practiquen lo que practiquen, forjen un solo equipo inquebrantable. Es hora de que recordemos que todos estamos en el mismo equipo, que todos somos Estados Unidos, que todos haremos a Estados Unidos primero”.

Habló a la gente de Arizona, recordándole el tema de la seguridad del país y la necesidad que tienen, según el mandatario, de fortalecer la frontera.

Señaló que Arizona es un pueblo que conoce las consecuencias terribles de la migración ilegal, señalando que los migrantes son los causantes de fenómenos como las drogas y la delincuencia. No obstante, señaló que su gobierno está haciendo todos los esfuerzos para poder ‘liberar poblaciones’.

“Las estamos sacando tan rápido. Estamos liberando ciudades. Es como si fuera otra época”, indicó. “Estamos liberando poblaciones. Ustedes me eligieron para ponerle un alto, eso sí les puedo decir”.

“Luego de años de defender las fronteras de otros países, de querer defender sus países, por fin defendemos nuestras fronteras y mostramos compasión para el trabajador estadounidense que batalla por un futuro. Ahora está regresando mucha gente, está regresando mucho dinero, está regresando a nuestro país”.

Por último, aseguró a los asistentes a su mitin que hará todos los esfuerzos posibles para construir el muro en la frontera, una de sus más importantes promesas de campaña. Señaló que luchará contra las ‘ciudades santuario’, pues están poniendo en riesgo la seguridad de la nación y que el muro, por esa razón, “se hace necesario”.

Trump, pernoctará en Phoenix, para dirigirse la mañana del miércoles a Reno, Nevada, donde hablará ante la Convención Nacional de la Legión Americana, una agrupación de veteranos de las fuerzas armadas de Estados Unidos.(Agencias)