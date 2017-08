Niños Reciben Clases a la Intemperie por Falta de Aulas

*En Tuzantán y Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto.- “Es preocupante que nuestros niños están recibiendo sus clases en una institución que representa un alto riesgo para su integridad física, toda vez que las aulas se encuentran bastante deterioradas tanto por el paso de los años como por el sismo del 14 de junio de este año”, informó la directora de la escuela primaria federal “General Álvaro Obregón”, Wenceslada Gómez García.

Dijo que Protección Civil del Estado dictaminó como inhabitable la institución y carecen de recursos económicos para la construcción de 18 aulas provisionales, apenas han juntado para una.

El plantel educativo se encuentra en el ejido Álvaro Obregón, de este municipio, construido hace más de 60 años, actualmente 2 grupos reciben clases en lo que era el área donde se servían los desayunos escolares, mientras que otro bajo un árbol de almendra.

El resto de niños acudió ayer a su segundo día de actividades en las aulas agrietadas, así como en otras que presentan desprendimiento de la losa, donde se observan las varillas. “Esto es un grave peligro para los niños y los maestros”, explicó.

En su reciente visita al INIFECH se enteró que las gestiones que desde el año pasado realizó para la construcción de aulas, Dirección y módulo de sanitarios, estaba engavetada, por lo que hizo un llamado a las autoridades que no hagan este tipo de actos que en nada benefician a la educación.

La biblioteca también dejó de utilizarse porque es de techo de lámina con madera que ya está apolillada, bastante deteriorada y en cualquier momento puede venirse abajo. “Aquí, en esas condiciones difíciles están mis 25 maestros y mis 600 alumnos, recibiendo sus clases en una zona de alto riesgo, también funciona en turno vespertino, a esta escuela acuden más de mil niños todos los días”.

Dos aulas que están bastante dañadas fueron acordonadas con cinta por parte del personal de Protección Civil, pero ante el riesgo que representan y como los niños seguían cruzándose debajo de la cinta, los padres de familia decidieron circularlas con maya, a fin de evitar alguna tragedia, “por lo que mi pregunta es cuál es la reforma educativa, dónde está la reforma educativa si no tengo ni siquiera aulas donde recibir a los niños, pido a las autoridades que vengan a ver las condiciones infrahumanas en las que están mis niños”.

Gómez García responsabilizó a las autoridades de lo que pueda suceder, toda vez que es mucho el burocratismo, y ha sido informada que resultaron beneficiados con recursos del FONDEN, desafortunadamente no se sabe con cuánto ni cuándo empezarán los trabajos de demolición y posterior construcción del inmueble.

“Dicen los ingenieros estructurales que esta escuela no soportará un temblor más, los maestros me responsabilizan de lo que pueda ocurrir, pero tampoco pueden faltar a clases, responsabilizo a las autoridades de lo que está sucediendo, mientras que los políticos ya andan en campaña”, explicó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González