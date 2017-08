Donald Trump No Amedrentará a México Sobre Negociaciones del TLCAN: Videgaray

México y Canadá respondieron a las declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), uno de los mayores bloques comerciales del mundo.

El martes, en una reunión en Arizona, Trump reiteró sus amenazas de terminar con el TLCAN. Este miércoles, el negociador estadounidense para el acuerdo, Robert Lighthizer, respaldó al mandatario en un comunicado.

“El Presidente Trump ha sido claro desde el comienzo en que si la renegociación del TLCAN no resulta exitosa, él se saldrá del acuerdo”.

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, intentó desestimar las amenazas de Trump y dijo el miércoles que sus comentarios no iban a amedrentar a México y que seguirían en la mesa de negociaciones.

“A México le toca reaccionar con serenidad, firmeza, claridad de objetivos y con el interés nacional por delante”.

El secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, agregó más tarde que “México tiene claramente establecido el Plan B” en caso de que la renegociación del TLCAN no llegue a buen término, aunque no dio mayores detalles.

La reacción de Canadá

Aunque el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no se refirió directamente a los comentarios de Trump, declaró que sus funcionarios “se mantendrían enfocados en el trabajo duro que tenemos por delante en la mesa de negociaciones (…) No veo que algo cambie eso”.

Otro funcionario canadiense que pidió no ser identificado señaló:

“Esta fue siempre una carta que sabíamos que al presidente (Trump) le gustaría jugar (…) aunque pudo haberla sacado un poco antes de lo esperado”.(Agencias)