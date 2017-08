Exige Canaco Combate Frontal a la Delincuencia en la Frontera Sur

*AUMENTAN ASALTOS A MANO ARMADA, ROBO DE VEHÍCULOS, A VIVIENDAS Y TRANSEÚNTES, EXTORSIONES, HOMICIDIOS, ENTRE OTROS.

*COMERCIANTES URGEN ACCIONES CONTUNDENTES PARA ERRADICAR LAS PANDILLAS DE MARA SALVATRUCHAS Y BARRIOS 18, QUE SE HAN ASENTADO EN LA REGION.

Tapachula, Chiapas; 23 de agosto.- En lo que va del año se han desarticulado 76 bandas delictivas en Chiapas, mientras que en los últimos días, en Tapachula, el grupo interinstitucional ha detenido a 28 maras salvatruchas, por delitos del fuero común y federal.

Sin embargo, los delitos como el asalto a mano armada, robo de vehículos, a viviendas y transeúntes, extorsiones, homicidios, entre otros, en Tapachula, han aumentado considerablemente, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, Carlos Murillo Pérez.

Lamentó que varias empresas afiliadas a ese organismo hayan sido blanco de la delincuencia en los últimos meses, sobre todo en lo que se refiere a los asaltos a mano armada.

Reconoció que se han hecho dos acciones muy importantes para hacer frente al pandillerismo en la frontera sur. El primero fue el haber enviado policías estatales a reforzar la seguridad en Tapachula, sobre todo en el momento en que la municipal se declaró en paro laboral.

La presencia de más uniformados frenó en parte los delitos, sobre todo los que se cometían en el primer cuadro de la ciudad, pero rápidamente se observó que los delincuentes se trasladaron a las áreas periféricas y a otros municipios para seguir en sus actividades ilícitas.

La otra acción fundamental fue la que hizo el Congreso Estatal, al haber aprobado recientemente una serie de modificaciones a las leyes para aumentar las penas en contra de los delincuentes transnacionales, como el caso de los maras salvatruchas.

Sin embargo, dijo, es muy importante complementar todo ello con una estrategia que tenga como prioridad llevar a cabo un combate frontal en contra, no sólo de los maras salvatruchas o los barrio 18, sino de la delincuencia en general.

Para ello –recalcó- es urgente incrementar el número de efectivos municipales, estatales y federales para Tapachula y los municipios aledaños; más y mejor equipo, patrullas, armamento y todas las herramientas que se requieran para llevar a cabo esas actividades.

De igual forma, rotar constantemente a los policías, y someterlos, junto con los mandos y directivos, a los exámenes de confianza para combatir de manera paralela a la corrupción.

NO HAY INVERSION FEDERAL EN EL SOCONUSCO

Por otro lado, dijo que la economía en las regiones Istmo, Costa, Sierra y Frontera Sur se encuentran semiparalizadas por falta de circulante, “y porque no hay inversión federal en el Soconusco”.

Lamentó que, a menos de un año de elecciones, los compromisos y los anuncios de la federación de los grandes proyectos para Tapachula, sólo ha sido en teoría y en discursos.

Incluso consideró como una vergüenza de que Chiapas haya tenido en éstos 5 años, la menor inversión en materia de infraestructura carretera en el país, aún cuando se trata del estado más pobre y marginado.

Puso de ejemplo la carretera panamericana, o sea la que cruza el litoral del Pacífico chiapaneco, “que se encuentra tan deteriorada que ha ocasionado infinidad de accidentes automovilísticos y muertes”.

Así también, el Libramiento de Tapachula, del que recordó que desde hace varios sexenios atrás, sólo se le construyeron dos de los cuatro carriles y, en donde debería estar la otra mitad, ya está invadida la carretera.

Ese olvido de la federación durante lo que va del sexenio, ha ocasionado que las empresas constructoras, prestadores de servicios y comercios, lo recientan de tal manera que ha sido un factor fundamental para que hayan caído en crisis-.

Como si la falta de inversión federal y la marginación al Soconusco no fuera suficiente, recordó que Chiapas, y en especial ésta región, ha sido objeto de constantes recortes presupuestales y retrasos en los recursos etiquetados a productores y a los Ayuntamientos.

A pesar de todo ello, Murillo Pérez indicó que las ventas en Tapachula se incrementaron alrededor de un 40 por ciento en lo que va del mes, derivado de la compra de uniformes, papelería, calzado y otros artículos escolares, pero que en la misma proporción, aumentó la solicitud de créditos bancarios y préstamos a financieras por parte de la sociedad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello