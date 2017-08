Exhorta Manuel Velasco Conformar un Frente Común Contra la Violencia Hacia las Mujeres

*EN INTENSA GIRA DE TRABAJO POR LA REGIÓN, RECORRIÓ LOS MUNICIPIOS DE UNIÓN JUÁREZ, CACAHOATÁN, TUXTLA CHICO, FRONTERA HIDALGO, SUCHIATE Y TAPACHULA.

*ENCABEZÓ LA ENTREGA DE APOYOS A MUJERES DEL PROGRAMA BIENESTAR; MOCHILAS, UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES; INAUGURÓ Y SUPERVISÓ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se pronunció este jueves en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y en especial la cometida hacia las mujeres en el Estado.

Además, pidió a toda la sociedad conformar un frente común para denunciar los actos de violencia en contra de ellas, y se comprometió a que su Gobierno castigará ejemplarmente a quienes resulten responsables de esos delitos.

El Gobernador y varios funcionarios estatales, realizaron una gira por los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Suchiate y Tapachula.

En todos los eventos, el mandatario estatal encabezó la entrega de apoyos a decenas de miles de beneficiarias del programa Bienestar.

Así también, entregó mochilas, uniformes y útiles escolares; inauguró obras, supervisó los avances en otras, y dio el banderazo de inicio de diversas infraestructuras de beneficio comunitario.

En el trayecto, Velasco aseguró que tiene informes de que en los municipios de la región, se están cometiendo arbitrariedades en contra de mujeres, “y quienes resulten culpables deben de ser castigados con la cárcel, pero es muy importante la denuncia para poder proceder en ese y cualquier otro tipo de delitos”.

Dio a conocer que durante todos estos días se estarán entregando uniformes, mochilas y útiles escolares a miles de estudiantes en la Entidad, en el ánimo de contribuir con la economía familiar, sobre todo en las clases más desprotegidas.

Nuevo Hospital Para Cacahoatán.

Al continuar con la gira de trabajo, el mandatario estatal arribó al municipio de Cacahoatán, en donde miles de mujeres se dieron cita en el Parque Central, para darle la recepción.

Literalmente fue un día de fiesta en ese lugar. Acompañado del alcalde, Carlos Enrique Álvarez Morales, el Gobernador recibió el cariño de quienes no se cansaron de ovacionarlo.

En su discurso recalcó que en Chiapas no son tiempos de pleitos entre políticos, sino más bien, momentos de que todos deben ponerse a trabajar, porque urge resolver los rezagos históricos.

Cacahoatán es un municipio que goza de completa calma y, sobre todo, de gobernabilidad, indicó.

Las más de 6 mil mujeres que acudieron al evento, se pararon a aplaudirle cuando Velasco Coello indicó que para noviembre, o sea dentro de tres meses, inaugura el Hospital Civil, completamente equipado y con personal médico de planta, que era hasta ahora, la demanda más añeja de la población.

Pero también aprovechó su estancia en ese lugar para entregar uniformes y equipos al cuerpo de Seguridad Pública Municipal; donó un terreno de 2 mil metros cuadrados al Cuerpo de Bomberos de Cacahoatán, donde será construida la base de operaciones y se entregaron miles de canastas alimentarias.

Además, ambos dieron el banderazo de inicio de obra, para la construcción de concreto hidráulico de una de las principales arterias viales del barrio Emiliano Zapata y otros barrios como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y la Unidad.

Por su parte, el Alcalde indicó que “hoy nuevamente, en un ambiente de gobernabilidad, recibimos al amigo gobernador, quién tuvo la distinción de celebrar con nosotros el cumplir varias promesas de trabajo, y a quien le ratifiqué seguir conduciéndonos con trabajo y con buenas acciones”.

Así también, que “siempre seremos aliados de su gobierno, respetuosos de las encomiendas pero, sobre todo, portadores del respeto, la tolerancia, la armonía y la cordialidad entre todas las voces y actores políticos”.

De igual manera se supervisó la edificación del Pozo Profundo y Tanque Elevado para dotar de agua potable a los habitantes del barrio Emiliano Zapata y así en los próximos días puedan contar en sus hogares con este vital líquido.

Inaugura Obras en Suchiate.

Mientras tanto, en el municipio de Suchiate, el Gobernador y la alcaldesa Matilde Espinoza Toledo, inauguraron las calles de la entrada principal de la cabecera municipal, Ciudad Hidalgo, que por cierto la sociedad pidió se llame desde ahora bulevar Manuel Velasco Coello.

En global, esa obra incluye alrededor de 420 metros lineales de pavimento, banquetas, guarniciones, entre otros servicios públicos, así como una rotonda.

Poco después, ambos encabezaron la entrega de más de 6 mil canastas alimenticias a jefas de familia, en un acto que se llevó cabo en el Parque Central.

Las beneficiadas fueron acreditadas oportunamente y, con ello, recibirán bimestralmente esos apoyos que, de acuerdo a lo que estableció el Gobernador, se trata de ayudar en la economía familiar, sobre todo en las clases marginadas.

Luego se dirigió a una escuela al sur de la ciudad, donde entregó mochilas, uniformes y útiles escolares, además de hacer el compromiso de que su Gobierno seguirá invirtiendo en materia educativa hasta el último momento, incluyendo la rehabilitación y construcción de escuelas.

Por su parte, la Presidente subrayó que nunca antes un Gobernador había estado permanentemente en giras de trabajo en la frontera sur, y tampoco nadie, antes que él, hizo el tamaño de inversión que se ha hecho en éste sexenio en el Soconusco.

Tapachula…la Gran Prioridad.

Al concluir su gira, Manuel Velasco estuvo en el municipio en Tapachula, en donde inauguró obras y supervisó varias más que están en manos del Gobierno del Estado.

Aprovechó para visitar la Escuela Secundaria Federal No. 5, al oriente de la ciudad, en donde convivió con cientos de alumnos, maestros y padres de familia.

Los jóvenes se desbordaron en entusiasmo al llegar el Gobernador. Se tomaron fotos; lo abrazaron, besaron y hasta bromearon con él.

El mandatario llegó vestido con playera, tenis y pantalones de mezclilla, a diferencia de lo que ocurría en sexenios pasados con finas guayaberas, en donde los mandatarios en turno no dejaban nadie que se acercaran a ellos.

Más tarde hizo un recorrido por diversas obras en Tapachula, entre ellas el Malecón de Puerto Madero, el gran Hospital Regional, la ampliación del Estadio Olímpico, el Parque Agroindustrial, entre otros.

En el trayecto recalcó que Tapachula es su gran prioridad y dejó en claro que mucho antes de concluir su mandato, el próximo año, todas esas obras estarán operando sin contratiempo alguno, y que por ello está supervisando personalmente el avance de las mismas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello