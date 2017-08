El Soconusco Pidió Apoyo a la Federación y le Construyeron un Cefereso: Zoé Robledo

* EN REUNIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD, EL SENADOR ANALIZÓ LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL.

* SE INVIERTEN 24 MDP PARA CONVERTIR EL RECINTO EN EL MUSEO MÁS GRANDE DEL SURESTE MEXICANO.

Tapachula, Chiapas; 25 de Agosto.- El senador Zoé Robledo Aburto, dijo este viernes que la Federación, a punto de concluir el sexenio, tiene un adeudo histórico con Chiapas y que en lugar de solucionar los rezagos de la frontera sur, le recortó los presupuestos y lo mantiene en la marginación.

Incluso, dijo, la región productiva del Estado, o sea el Soconusco, ha pedido durante muchos años el apoyo que se requiere para aprovechar su naturaleza agroalimentaria, y que en lugar de ello, le construyeron un Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO).

El legislador realizó una gira de trabajo por Tapachula, en donde aprovechó para encabezar un foro ciudadano para escuchar las opiniones sobre el uso que deben tener las instalaciones del antiguo Palacio Municipal que se están modernizando, y que ahora serán un museo.

Ante representantes de Colegios, Cámaras y sectores productivos, explicó que durante varios años gestionó los 24 millones de Pesos que se están invirtiendo en ese lugar.

Acompañado de funcionarios de San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Comitán, indicó que algo similar ya se hizo en esos municipios, también gracias a sus gestiones.

En el caso de Tapachula, el foro sirvió para consolidar ideas y hacer de ese recinto el museo más grande del sureste mexicano.

Además, la importancia de rescatar ese edificio de mediados del siglo pasado, y no permitir que futuras administraciones le den otro uso.

En un salón del centro de la ciudad, los funcionarios que llegaron como invitados, aportaron sus experiencias en torno al manejo de edificios como esos.

Mientras que el resto de los asistentes propusieron, por espacio de tres horas, diferentes opciones para el nuevo Museo Regional del Soconusco.

¿Quién Aprobó la Deuda que Dejó Sabines?

Más tarde, Zoé Robledo se presentó a las oficinas del rotativo EL ORBE, donde concedió una entrevista exclusiva.

Ante nuestro Director General, Enrique Zamora Cruz, abordó también lo relacionado la deuda histórica que dejó como herencia el exgobernador Juan Sabines Guerrero, y el señalamiento en torno a que lo culpan de esa situación de la cual, Chiapas tiene que pagar alrededor de 4 millones de Pesos diarios, tan sólo de intereses.

“Agradezco la oportunidad que me da EL ORBE para aclarar las mentiras que de mí se dicen por muchos lados y de personas que están nerviosas porque tengo una participación política activa en el partido Morena”, dijo al recordar que en el primer trienio de la administración que encabezó Sabines, Robledo fue Presidente del Congreso durante siete meses.

En ese periodo -dijo-, los 40 Diputados, no solamente el Presidente del Congreso, aprobaron las solicitudes de crédito con la banca de desarrollo y financiamiento del Estado mexicano, para aspectos fundamentales, como la construcción de infraestructura educativa, de salud, y muchos otros temas pendientes.

Aclaró que, por unanimidad, los 40 Diputados de los siete partidos que en ese entonces estaban representados en el Congreso del Estado, votaron para hacer un primer préstamo por casi 5 mil millones de Pesos, en Banobras.

En el sexenio de Juan Sabines hubo tres legislaciones, en donde se hicieron otros préstamos, pero comentó que desconoce los montos y los destinos.

Varios de esos legisladores que aprobaron el adeudo, recalcó, hoy siguen siendo protagonistas de sus partidos o de otros institutos políticos.

El pago diario de los intereses de la deuda heredada mantiene al Estado en problemas financieros y económicos, aunque precisó que hay otros factores, como el recorte presupuestal que ha hecho la Federación a la entidad.

El Soconusco Requería Apoyo…y le Construyeron un CEFERESO.

“El Gobierno Federal ha sido muy duro con Chiapas a la hora de aportarle recursos y, por primera vez en su historia ha aplicado recortes a los recursos que envía”, indicó al dejar en claro que su voto fue en contra de la aprobación de la Reforma Energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Reconoció que gran parte del presupuesto para la infraestructura carretera del Estado, también se perdió, “incluso pareciera que a la Federación no le preocupa Chiapas”.

Puso de ejemplo que, luego de haber realizado diversos trabajos en el Estado de México, se percató del desarrollo de carreteras, puentes y demás en esa Entidad, y las condiciones tan precarias de las vías de comunicación en nuestro Estado.

Además, indicó que el Estado aporta gran parte de la energía hidroeléctrica que consume el país, pero irónicamente es el Estado con más familias que no cuentan con ese servicio.

Asimismo, Villa Comaltitlán y el resto de los municipios de la Costa son de los más ricos en recursos naturales en el territorio nacional y que por lo mismo se esperaba grandes inversiones para el desarrollo agroindustrial y, en lugar de ellos, el Gobierno Federal construyó una cárcel para reos de alta peligrosidad.

“La Federación ha sido injusta con Chiapas aún cuando aportamos más de lo que recibimos. Por ejemplo, la generación de agua y aire limpio, pero también petróleo, gas natural, minería, biodiversidad, maíz, café, azúcar, ganadería, entre otros”, abundó.

Así también, que la marginación federal se ve reflejado en que la frontera sur del país se encuentra abierta para todo, desde mercancías de todo tipo, hasta flujos migratorios en los que viajan personas necesitadas de mejores condiciones de vida, pero también delincuentes, como los maras salvatruchas o los Barrio 18.

Al clamor popular de investigar los presuntos actos de corrupción de los exgobernadores Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, dijo que habría que ver hacia adelante y esperar a que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia de la República para que las cosas empiecen a cambiar.

Al preguntarle sobre su posible participación en el proceso electoral del 2018, Robledo explicó que actualmente está en una etapa en Morena, donde se elegirá al titular de la Coordinación Organizativa Estatal, en el que hay otros dos contendientes y pudiera definirse antes del 3 de Septiembre.

El ganador encabezará los trabajos a realizarse -por parte de Morena- en vísperas de las elecciones en Chiapas, en donde se elegirá al nuevo Gobernador, Senadores, Diputados federales, legisladores locales, y se renovarán los Ayuntamientos.

El Senador afirmó haber firmado la Reforma Educativa, porque el Gobierno Federal se había comprometido que, a través de la Ley del Servicio Profesional Docente, serviría para ayudar a los profesores que dan clases en las peores condiciones, como ocurre en Chiapas.

Según ese compromiso, los maestros que dan sus clases en situaciones precarias, como en escuelas con piso de tierra, sin techos, sin mesabancos o pizarrón, recibirían premios salariales, pero el Gobierno Federal no ha cumplido. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello