Se Declara Incompetente Contra la Delincuencia el Edil de Huehuetán

* Argumenta que no le Corresponde Perseguir Delincuentes.

Huehuetán, Chiapas; 25 de Agosto.- Habitantes de Huehuetán Pueblo, así como padres de familia, se están convulsionando entre la delincuencia que cada día supera las estrategias de seguridad, que han sido fallidas, para garantizar la estabilidad de los habitantes.

Padres de familia de la escuela primaria de dicho lugar, presentaron una denuncia verbal ante las tres instancias de Gobierno, quienes fueron invitados a presenciar una junta de padres de familia en dicha escuela el pasado jueves 24, a las 4:00 de la tarde, en la misma se contó con la presencia del alcalde Manuel Ángel Villalobos, quien en su intervención decepcionó a la comunidad huehueteca, pues dijo que no era su responsabilidad combatir a la delincuencia.

Tal declaración provocó un descontento generalizado entre los asistentes, quienes manifiestan que son frecuentes los robos a casa habitación, asaltos a transeúntes, robo de motocicletas, entre otros delitos, que llaman a la Policía Municipal y no en todas las ocasiones acuden, por lo que el pueblo ya no cree en sus autoridades, sobre todo el concepto que dio el Edil al decir que no le corresponde solo a él la seguridad.

Esto ha dado margen a que vecinos se organicen para detener a los ladrones y afirman que no los van a entregar a la policía porque luego los liberan, por todo eso responsabilizan al Alcalde de lo que vaya a suceder.

En conclusión, en la junta donde fueron invitadas las autoridades no llegaron a nada. EL ORBE/Luis Javier Ramos