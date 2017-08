Destrozado el Libramiento de Tapachula; a Diario Ocurren Decenas de Accidentes

* MIENTRAS EN TUXTLA GUTIERREZ INICIAN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO LIBRAMIENTO, EL DE TAPACHULA ESTÁ EN DEPLORABLES CONDICIONES.

* URGE QUE LA SECRETARÍA DE INFRESTRUCTURA ACTÚE Y POR LO MENOS REPARE LOS BACHES.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto.- Vecinos de las colonias del sur de la ciudad y brigadistas voluntarios, auxiliaron este sábado a decenas de familias que sufrieron percances automovilísticos en el Libramiento, que literalmente se encuentra destrozado y por ello se ha convertido en un trampa mortal.

Mientras que en Tuxtla Gutiérrez, como si se trataran de dos Chiapas distintos, se invirtieron cerca de mil millones de Pesos en la modernización de dos de sus libramientos, y esta semana se inició la construcción de otro.

Lo ocurrido este fin de semana en ese tramo de la carretera Panamericana, es una clara muestra de que a la autoridad municipal no le importa lo que pase a la población de Tapachula, ya que está dentro de su jurisdicción, poniendo en riesgo la vida de sus visitantes ni a los miles de conductores que tiene que arriesgar su vida para atravesar ese vergonzoso camino, que asemeja a un totopo.

Esa marginación histórica en la que siempre ha estado sumido el Soconusco, y en especial Tapachula, se ve reflejada en el malestar popular en contra de sus autoridades municipales, que evaden su responsabilidad de darle mantenimiento de esa arteria vial.

Tal fue la desesperación de los colonos de ese sector al ver como cada minuto caían los carros en los gigantescos cráteres y les estallaban sus llantas, que empezaron a cubrirlos con costales llenos de arena y piedra, así como con trozos de ladrillos y residuos de cemento.

Sin embargo, señalan que elementos de la Policía Federal se presentaron y les advirtieron que no podían realizar esas tareas de rellenar los hoyos, ya que de hacerlo, “serían multados por daños a las vías de comunicación”.

Dentro de los accidentes ocurridos en las últimas horas, se han reportado varios en los que familias enteras han estado a punto de sufrir accidentes graves.

La desatención debe ser cubierta por el Gobierno Estatal, con la finalidad de que se le dé mantenimiento a tan importante vía, o en su defecto, obligue a que tapen esos hoyos, Obras Públicas Municipales.

El libramiento no sólo es un proyecto que quedó a medias desde hace tres sexenios. Tampoco cuenta con alumbrado público, guarniciones, banquetas con laja, árboles iluminados, jardineras, distribuidores viales, camellones, puentes vehiculares y peatonales, así como drenes y hasta reloj floral, como los que se encuentran en la capital del Estado.

Irónicamente, con ese tipo de carreteras, como el del Libramiento de Tapachula, se busca atraer las inversiones para el Parque Agroindustrial o a la Zona Económica Especial.

Así como está abandonada esa parte de la carretera Panamericana, también lo están las colonias que se encuentran ubicadas en todo ese sector, y casi en todo Tapachula.

De acuerdo a Gamaliel García Trujillo, del fraccionamiento Los Coquitos, han acudido insistentemente ante diversas dependencias de las tres órdenes de Gobierno, pero en unas los envían a las otras, y viceversa.

Aunque también les han adelantado que para este año ya no hay presupuesto y que, para el próximo, todavía no se sabe en dónde se invertirán los recursos.

Curiosamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, incluyó a Tuxtla Gutiérrez en la agenda del Programa Nacional de Infraestructura, pero descartó a Tapachula.

Con ello se modernizó más de 22 kilómetros de los Libramientos Norte y Sur de la capital y descongestionó la vialidad de toda la ciudad.

Mientras que en Tapachula, hace 18 años fue construido solamente dos carriles -o sea la mitad- de lo que sería el Libramiento Sur y después de tres sexenios, sigue incompleto y abandonado.

Esa vía de comunicación, que más bien parece un camino vecinal, atraviesa toda la exportación e importación terrestre que tiene México con Guatemala y el resto de Centroamérica, así como gran parte de los 2.2 millones de turistas con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) que llegan a Tapachula cada año. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello