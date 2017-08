“No Pagaremos el Muro”, Replica México a Trump

* Ante Declaraciones del Presidente de EU.

Ciudad de México. El gobierno de México reiteró hoy que como lo ha sostenido siempre, “nuestro país no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadunidense a lo largo de la frontera con territorio mexicano”.

A través de la Cancillería mexicana, sostuvo que “esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional”.

Las declaraciones se dieron en respuesta a los tuits que envió el domingo por la mañana el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, respecto de diversos temas de la relación bilateral con México.

Violencia por Drogas, Tema Compartido con EU

El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a los señalamientos que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los índices de violencia del país…

Con México como una de las naciones con mayor criminalidad del mundo, nosotros tenemos que tener el muro. México pagará por él a través de reembolso/otro”, tuiteó el mandatario estadunidense.

La SRE hizo saber que “como ha sostenido siempre el gobierno de México, nuestro país no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional”.

En lo referente a la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre nuestros países, se le recordó al presidente de EU, que “es un problema compartido que sólo terminará si se tratan sus causas de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros países)”.

Reconoció que las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas y policías, y de miles de estadounidenses. “Sólo con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y confianza mutua podremos superar este reto”.

En lo referente a la posición de México en la mesa de renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se indicó que seguirá “siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante” y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen.

México no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación”. AGENCIAS