Miguel Angel Osorio y Manuel Velasco Entregan 220 Patrullas Para Reforzar la Seguridad en Chiapas

*EL TITULAR DE SEGOB RESALTÓ QUE EL PARQUE VEHICULAR ENTREGADO POR EL GOBIERNO CHIAPANECO ES EJEMPLO PARA OTROS ESTADOS.

* DESTACÓ QUE CHIAPAS ES UNA MUESTRA, QUE SE DEBE DEJAR A UN LADO LOS DISCURSOS Y REALIZAR ACCIONES EN LA LABOR QUE A CADA AUTORIDAD NOS CORRESPONDE.

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Manuel Velasco Coello, entregaron 220 patrullas, equipamiento tecnológico y uniformes con la finalidad de fortalecer a la policía estatal y seguir manteniendo a Chiapas como uno de los Estados más seguros de la República Mexicana.

Desde el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, el Secretario de Gobernación subrayó que la seguridad se soluciona con acciones y asumiendo la responsabilidad que concierne a cada institución.

“Estas acciones son un claro ejemplo de que se debe dejar a un lado los discursos y realizar acciones en la labor que a cada autoridad nos corresponde. En el Gobierno que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estamos convencidos que éste es el camino correcto para consolidar acciones de prevención y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, porque mientras unos apenas están formando instituciones, aquí en Chiapas ya se entregan equipos y capacitación para garantizar confianza y respaldo a la sociedad”, enfatizó.

Osorio Chong puntualizó que la sociedad respalda a los cuerpos de seguridad si estos cumplen con los controles de confianza, y en Chiapas, destacó, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública avaló que el 100 por ciento de los policías cumplen con la norma.

“Es muy ingrato que los elementos de seguridad pública cumplan con su trabajo y no sean reconocidos; las mujeres y hombres policías arriesgan su vida por salvaguardar a la población, por lo cual, es importante reconocer a quienes realizan su labor y lo hacen de manera responsable”, apuntó.

En este sentido, resaltó que el Gobierno de Chiapas se ha sumado a las tareas de coordinación con la Federación y los Ayuntamientos para asumir su compromiso de servir a las familias e invertir los recursos de manera correcta para dignificar la labor del policía, ejemplo de ello, es la entrega de este nuevo parque vehicular, la conformación de una corporación especializada para combatir la violencia contra las mujeres; así como la capacitación y profesionalización, certificación de control y confianza de los elementos, mejoramiento de equipos, sueldos y prestaciones a la policía estatal.

Además de infraestructura como el nuevo Cuartel de la Policía Estatal que ya se encuentra en un 95 por ciento y el Batallón Militar de Chicomuselo que se inaugurará en los próximos meses.

Agregó que el Gobierno Federal implementa en Chiapas acciones de prevención en materia de salud, empleo, deporte, entre otros, para que la ciudadanía viva mucho mejor y se logre formar una sociedad con valores.

“Se busca formar mejor a las niñas, niños y jóvenes, que tengan valores que les permitan pensar cómo servir a su patria y no cómo lastimarla”, externó.

El titular de Segob resaltó que el parque vehicular entregado por el Gobierno chiapaneco es ejemplo para otros Estados, e informó que parte de las patrullas estarán destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres, las cuales estarán rotuladas de modo distinto para que su identificación sea más rápida.

“Hay algo que reconocer cuando les hablo de discursos. Hace un mes hablábamos aquí del tema de la violencia contra las mujeres y decíamos que no podíamos permitir que ni con la voz, ni con las acciones, ni físicamente se pudiera dejar que se siga lastimando a las mujeres de este país, y hablábamos de Chiapas. Me da mucho gusto saber que dentro del parque vehicular que hoy se está entregando, viene rotulada diferente la patrulla que va a estar al servicio de evitar la violencia contra las mujeres, por lo que las van a poder distinguir”, manifestó.

Al hacer uso de la palabra, Velasco Coello resaltó que desde el inicio de su Gobierno ha establecido un trabajo conjunto para sumar esfuerzos, recursos y voluntades con la Secretaría de Gobernación, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, lo que ha permitido consolidar a Chiapas como un lugar seguro para vivir, invertir y visitar.

Precisó que estas 220 patrullas se suman a las más de mil 55 que se han entregado durante la actual administración, unidades que permitirán fortalecer las acciones de la policía estatal en la frontera con Guatemala y velar por la seguridad y la tranquilidad de las personas migrantes que transitan por territorio mexicano.

El mandatario señaló que las patrullas que conformarán un grupo especial para proteger y evitar la violencia contra las mujeres, forman parte de la estrategia integral que se impulsa de manera conjunta entre el Gabinete Nacional de Seguridad, el Gobierno Estatal y las administraciones municipales, fortaleciendo las corporaciones especializadas para prevenir el delito y promover la participación ciudadana.

Dijo que gracias a estos datos que posicionan a Chiapas como un Estado seguro también se fortalece el turismo, considerado uno de los pilares económicos, ya que año con año más turistas nacionales y extranjeros visitan la entidad, generando desarrollo y generación de empleos.

“Estas cifras demuestran que en materia de seguridad se están haciendo bien las cosas, donde el trabajo diario ha contribuido a la construcción de un ambiente de paz y tranquilidad, que atrae inversiones, genera desarrollo y nuevos empleos; vamos a seguir trabajando en torno a un mismo objetivo común, que es seguir haciendo de Chiapas un Estado seguro para vivir, seguro para invertir y seguro para visitar”, acotó.

Asimismo, el gobernador Velasco reconoció el apoyo y respaldo que ha recibido por parte del presidente Peña Nieto y del Gabinete Nacional de Seguridad que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, porque en todo momento han sido aliados de Chiapas.

A este acto asistieron el Comandante de la XIV Zona Naval, Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros; el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Carlos Humberto Toledo Zaragoza; el delegado federal de la PGR en Chiapas, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez; la diputada María Elena Orantes; los presidentes municipales de Ocozocoautla, Francisco Javier Chambé Morales; de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, y de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán; así como funcionarios estatales. ICOSO