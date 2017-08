Cobra el Libramiento Sur Otra Vida

*Solicitan Automovilistas a las Autoridades que Cuando Menos Tapen los Baches.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto.- El conductor de una camioneta que circulaba en el Libramiento Sur de Tapachula en la mañana de este martes, trató de evitar los tremendos hoyos de esa carretera pero invadió el carril contrario y terminó chocando de frente con un joven motociclista, quien falleció en el lugar de los hechos.

El accidente se dio alrededor de las 06:50 horas, a la altura de donde se encuentran las instalaciones de la empresa de paquetería y mensajería “Tres Guerras”.

En esos momentos, una persona que conducía supuestamente a exceso de velocidad, una camioneta Ford Ranger, de color negro, con placas de circulación CW-77- 205 del Estado de Chiapas, siguió su trayectoria, pero en sentido contrario.

Se cree que esa maniobra la realizó para evitar algunos hoyos, ya que ese tramo carretero se encuentra completamente despedazado y sin mantenimiento.

En el carril opuesto viajaba Rey David Vázquez Cueto, de 17 años de edad, quien manejaba una motocicleta Italika FT150, de color rojo y sin placa de circulación.

El impacto fue inevitable. La motocicleta quedó destrozada, mientras que la camioneta terminó su carrera fuera de la carretera, con daños en todo el frente.

El supuesto responsable se dio a la fuga, aunque las autoridades encontraron en el interior del vehículo documentación a nombre de Elmer Nehemías E. G., de Tuxtla Chico.

Personas que pasaban por el lugar solicitaron el auxilio al Servicio de Emergencias 911, y poco después llegaron elementos de diversas corporaciones y de Protección Civil.

Sin embargo, al practicarles los primeros auxilios al joven motociclista, se percataron que ya era muy tarde, porque había perdido la vida.

Todo ese perímetro fue acordonado, mientras que personal de Servicios Periciales realizaba las primeras investigaciones de lo ocurrido.

El hoy occiso vestía una playera roja y pantalón azul de mezclilla. Los paramédicos comentaron que presentaba fracturas en gran parte de su anatomía y traumatismo cráneoencefálico severo.

Los Peritos indicaron que el conductor de la camioneta circulaba de oriente a poniente, mientras que el motociclista lo hacía en lado contrario.

Mientras se hicieron las primeras diligencias, la circulación en ambos carriles fue cerrada por completo, aunque poco después se restableció cuando concluyeron esos trabajos y levantaron el cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense, para que se le practicara la necropsia de ley.

Mientras, personal de Tránsito del Estado realizó el levantamiento y traslado de los vehículos al encierro oficial, para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Horas más tarde se presentó ante las autoridades, quien dijo llamarse Silvia C. L, con la finalidad de identificar el cuerpo de su menor hijo, quien era soltero y tenía domicilio en el ejido “El Manzano”, en donde también trabajaba como tractorista en un rancho.

La señora comentó que algunos familiares le llegaron a dar aviso del percance; finalmente solicitó le fuera entregado el cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura.

Mientras se hacían las diligencias y el levantamiento del cadáver, la gente que vive por ese lugar se acercó para señalar que diariamente ocurren decenas de ponchadura de llantas y, en otros casos, los vehículos han terminado fuera de la carretera.

Responsabilizaron al presidente municipal, Neftalí Armando Del Toro Guzmán, del destrozo del Libramiento, al igual que gran parte de las calles de la ciudad.

Dijeron que se deben fincar responsabilidades al Toro por el delito de omisión, en el caso del fallecido, y por los daños que se están ocasionando a los carros al caer a los hoyancos.

En notas anteriores se ha manifestado la deficiencia en el encarpetado de este Libramiento Sur, pese a que en el lugar existen múltiples empresas establecidas, moteles y colonias que ya están dentro de la periferia de Tapachula, por eso las autoridades se echan la bolita de a quién le pertenece, cuando todos saben que están dentro del municipio, a estas alturas personas que viven en el lugar han echado en las zanjas diversos tipos de materiales con la finalidad de hacer menos profunda la caída de los automovilistas, motociclistas y ciclistas.

Se ha mencionado que en la noche es una boca de lobo ya que no existe ninguna lámpara de las tantas que se han instalado; además, para caminar no existe ninguna guarnición ni banqueta que pueda garantizar la seguridad de los peatones que llegan a sus centros de trabajo. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández