Comerciantes Amenazados por Mara Salvatruchas y Barrios 18

*Operan en Municipios Fronterizos a sus Anchas.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto.- Las bandas delictivas Mara Salvatrucha y Barrio 18, incrementaron sus campos de acción con asaltos, robos, extorsiones y homicidios.

Un grupo de empresarios de Tapachula denunciaron a rotativo EL ORBE, que los jóvenes que han participado en los asaltos a mano armada en tiendas de autoservicio y empresas de transportes en la región, coinciden con los rasgos físicos de esas personas.

Así también, que la frontera sur se ha convertido en una zona de gran peligro, “pues hay informes que la pandilla de los maras ya se ha apoderado del tráfico de indocumentados, sobre todo centroamericanos”.

Hay desconfianza en los cuerpos policíacos que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad en la región, dijo, porque no hay detenidos y los índices delictivos van al alza.

Por ejemplo, Javier Castillo, del ramo de abarrotes, señaló que hace falta un programa real que se encargue de esa problemática asociada a los conflictos fronterizos.

Consideró que el no hacerlo, “conlleva a la existencia de traficantes de personas, drogas, armas, mercancía de dudosa procedencia o falsificada y, por lo tanto, una creciente inseguridad”.

Mientras que Walter Espinoza Ruiz, del sector textil, dijo que tienen conocimiento de extorsiones entre los comerciantes, pero que no lo están denunciando, por temor a que los pandilleros le hagan daño sus familias.

Locatarios en las inmediaciones de los mercados, están pagando cuotas mensuales a civiles tatuados que se han presentado a amenazarlos.

La Mega Mara Salvatrucha 503.

Mientras todo eso ocurre en Tapachula y en los municipios circunvecinos, autoridades centroamericanas han advertido a México a que extreme sus medidas de seguridad ante una posible expansión de las pandillas o maras que operan en esa región, y que pueden unirse para llegar a las naciones vecinas.

Esa supuesta unificación que están haciendo algunas pandillas, permitiría una hermandad de delincuentes, incluyendo a las históricas rivales MS-13 y la Barrio 18.

El Salvador es, precisamente, donde se concentran las fuerzas más poderosas capaces de controlar y unir al crimen organizado de los tres países centroamericanos, según análisis de especialistas.

La pandilla unificada podría pasar a denominarse Mara 503, porque ese número sería tomado de la clave telefónica de El Salvador. Sus ramas en Honduras y Guatemala se llamarían 504 y 502 respectivamente. Para el caso de México sería la 520. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello