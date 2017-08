Advierten Sobre Tráfico de Cartuchos y Armas de Guatemala Hacia Chiapas

*RECONOCEN EMPRESARIOS CENTROAMERICANOS EL RECIENTE REGISTRO DE LA COMPRA-VENTA DE 600 MIL ARMAS, SIN QUE SE TENGA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO SOBRE EL USO Y DESTINO.

*EN CINCO PUNTOS DE LA FRONTERA ENTRAN ARMAS A CHIAPAS, QUE SON DESTINADAS AL CRIMEN ORGANIZADO Y PANDILLAS QUE OPERAN EN LA FRONTERA SUR.

Tapachula, Chiapas; 30 de agosto.- La Asociación de Productores de Granos Básicos de Guatemala, advirtió éste miércoles que la legalidad en el uso y comercialización de armas y cartuchos en ese país, así como los débiles controles para la venta, están ocasionando el tráfico hacia México y el abastecimiento al crimen organizado y las pandillas.

En una reunión sostenida éste día en territorio guatemalteco con autoridades policíacas de ambos países, los empresarios expresaron su preocupación por el aumento en los índices de inseguridad en toda la región.

En el evento privado, en el que reunió a más 300 empresarios, se reprochó que en Guatemala haya hasta el momento cerca de 600 mil armas registradas, en un proceso de compra–venta no muy claro, y sin que se tenga un programa de seguimiento sobre el uso y destino.

Además, indicaron que no es posible que en tan solo los primeros seis meses del año, se hayan comercializado más de 13 millones de cartuchos de diversos calibres, cuando se supone que Guatemala no es un país en guerra y que las fuerzas militares o policiacas no consumen ni la décima parte de esas cantidades.

Para justificar su protesta, presentaron documentos de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, que confirman que de enero a junio de éste año, se comercializaron 13 millones 518 mil 301 balas, y que el año pasado hubo un promedio mensual de 2 millones de municiones mensuales.

También dijeron que en los últimos dos años, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ha incautado aproximadamente unas 16 mil 500 armas de fuego ilegales, incluyendo pistolas y revólveres, granadas de fragmentación, fusiles AK-47, AR15, subametralladoras, entre otras.

Recalcaron que el problema es que cualquier civil en la calle puede estar armado y que a simple vista no se puede precisar si es un ciudadano común, o un delincuente.

Expusieron además que, de un promedio de 50 puntos informales de internación a Chiapas, al menos en cinco de ellos se sabe que las armas y los proyectiles pasan diariamente por miles.

“Estas armas podrían estar llegando a manos de pandillas como la Mara Salvatrucha 13, la Barrio 18 u otras que se han desplazado a ésta región, así como al crimen organizado”, sostuvo Carmelo Salmerón, uno de los principales distribuidores de frijol y arroz de ese grupo empresarial.

Con ejemplos reales comprobaron que las armas y cartuchos se compran de manera legal en el país, son transportadas de la misma manera a la frontera con Chiapas, y de ahí entrar ilegalmente a territorio mexicano.

Lo peor, dijo, es que los cartuchos no tienen un serial para su registro, y por ello la fabricación y comercialización puede ser en miles o millones, sin que nadie pueda llevar un verdadero control.

Del listado de venta de armas en Guatemala, la que tiene mayor demanda es la pistola escuadra calibre 9 milímetros, así como los cartuchos para abastecerla.

Al concluir, acordaron que propondrán una iniciativa de ley que permita una regulación más estricta en la compra venta de armas y municiones, buscando la posibilidad de cancelar los permisos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello