Investiga Hacienda a Cibercafés que Expiden Actas de Nacimiento Apócrifas

*Han Sido Demandados Tres Establecimientos: Guizar.

Tapachula Chis; 30 de Agosto.- Luego de que la Secretaría de Gobernación pusiera en marcha el sistema para obtener la copia certificada del acta de nacimiento en línea, en el Soconusco se han detectado “Cibercafés” que ofrecen estos servicios a la población, aun cuando en Chiapas no está habilitado el programa.

El Delegado de Hacienda en el Soconusco, Luis Eduardo Guízar Cárdenas, dio a conocer que ante la proliferación de lugares que ofrecen a la población realizar los trámites para obtener el acta de nacimiento, se ha comenzado a denunciar ante la autoridad competente, toda vez que expiden documentos apócrifos, ya que al no estar activo el sistema para la entidad, no tienen validez.

Dijo que hasta el momento han interpuesto tres denuncias formales contra el mismo número de negocios que expiden actas de nacimiento apócrifas, ya que no tienen validez, y solo timan a la población, además las ofertan a precios relativamente altos, comparados con los que el gobierno del estado ha autorizado.

Señaló que se han detectado más negocios que ofrecen sus servicios a la población, por lo que en los próximos días se emprenderán las medidas pertinentes para denunciarlos, sobre todo los ciber’s que están en los municipios de Huixtla, Metapa de Dominguez y Tapachula.

Detalló que si bien estos negocios podrán ofertar sus servicios, pero será hasta que la SEGOB habilite el sistema para Chiapas, mientras tanto todo documento que expidan será apócrifo, por lo que incurren en un delito.

“Hemos detectado 5 negocios que ofrecen el servicio de copias certificadas de actas de nacimiento en línea, pero en Metapa, hay un ciber que también promueve correcciones en las mismas, cuya función solo le corresponde al Registro Civil”, sostuvo el funcionario.

Para finalizar, exhortó a la población no dejarse engañar por estos negocios, ya que sólo buscan estafarlos y si requieren de una copia certificada de su acta de nacimiento, deben acudir directamente a las oficinas del Registro Civil o a los Gobiernos Express; además ante cualquier duda respecto al sistema en línea, pueden ingresar a la página www.gob.mx/actas, donde podrán corroborar en qué estados del país el servicio ya está habilitado. (Agencia Intermedios)