México no Está Feliz de Renegocia el TLCAN

*Las Contradicciones de Trump.

Ciudad de México, 30 de agosto.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que pese a que “México no está feliz” por sus amagos de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), si no es posible renegociar “un mejor acuerdo”, retirará a su país del tratado.

“Tenemos un enorme déficit comercial con muchos países, pero esta administración va a arreglar eso, uno por uno. Ahora mismo trabajamos en el TLCAN, un horrible, terrible acuerdo, que sacó a tantos negocios fuera de Missouri y de otras ciudades. Estamos trabajando en ello, veamos qué pasa”, dijo el mandatario durante un discurso en Springfield, Missouri.

“México no está feliz” de que EU quiera renegociar y amenace con salir del acuerdo, “pero tal como les dije: ‘hicieron mucho dinero por muchos años y nadie los molestó. Vamos a cambiar eso’. Y ojalá podamos renegociarlo, pero si no, le pondremos fin y empezaremos de cero con un acuerdo de verdad”, aseguró Trump.

En su discurso, Trump habló de su “visión” para la generación de empleos y crecimiento económico mediante el recorte de tasas y la revisión del código fiscal.

Después de un año sin triunfos legislativos importantes, es mucho lo que está en juego para la Casa Blanca y los jefes republicanos, sometidos a la presión creciente de las elecciones intermedias del año próximo. Para mayor complicación, septiembre es un período ajetreado en el cual el Congreso debe financiar al gobierno y elevar el límite de endeudamiento antes de fin de mes, además de aprobar gastos de emergencia para el desastre de Harvey. SUN