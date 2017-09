Atestiguan Meade y Velasco Anuncio de Pemex a Favor de la Selva Lacandona

Ocosingo, Chiapas.- Desde la zona arqueológica de Bonampak, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y el gobernador Manuel Velasco Coello, atestiguaron el anuncio del director general de Pemex, José Antonio González Anaya, sobre la inversión de 25 millones de Pesos anuales y a perpetuidad, para financiar proyectos de conservación de la Selva Lacandona.

Durante la entrega de más de 11 millones de Pesos a comuneros lacandones por programas ambientales, encabezada por los funcionarios federales y el mandatario estatal, González Anaya señaló que uno de los principales valores que caracterizan a Pemex es la responsabilidad ambiental, por lo que se impulsa la conservación de uno de los pulmones más importantes del país.

“Hace tiempo Pemex ha venido apoyando a la conservación de la Selva Lacandona, me da mucho gusto que a insistencia del Secretario de Hacienda, quien me dijo que hiciéramos una aportación a este fondo, vamos a contribuir a preservar este lugar para mejorar al medio ambiente no sólo de México, sino del mundo; es muy importante que el dinero se utilice de manera efectiva y se hagan programas de planeación en los diferentes lugares para que el recurso se maximice”, manifestó.

Tras destacar el interés del presidente Enrique Peña Nieto en este reto de preservación, Velasco Coello apuntó que con el trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda, Semarnat, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno del Estado, hoy la entrega de recursos y generación de proyectos se traducen en la conservación de las riquezas naturales.

“Vamos a seguir trabajando de la mano con la comunidad lacandona, el Ayuntamiento Municipal y el Gobierno de la República para generar acciones concretas que beneficien a la selva de Chiapas, que es la selva de México y orgullo de toda nuestra nación”, enfatizó.

En este marco, donde también estuvieron presentes el senador Luis Armando Melgar Bravo y Julia Carabias Lillo, integrante del Consejo de Administración de Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C., el jefe del Ejecutivo enfatizó que a ocho meses de la visita de Enrique Peña Nieto a la selva, los resultados están a la vista, por lo que expresó su reconocimiento a las comuneras y comuneros por mantenerse unidos trabajando bajo estas líneas de acción.

“Después de cinco años en los que tuvieron algunas discusiones, hoy están trabajando en unidad y en torno a un mismo objetivo: proteger la Selva Lacandona”, refirió.

En su intervención, Meade Kuribreña hizo hincapié en la colaboración entre las instancias federales y el Gobierno Estatal para conservar esta belleza natural que representa el 50 por ciento de las selvas tropicales húmedas del país y tiene amplia diversidad biológica.

“La mejor forma de seguir contribuyendo a la conservación es con la creación de un fondo que pudiera recibir recursos federales, de Pemex y del sector privado, para que mediante proyectos productivos se pueda generar más riquezas y conservar uno de los patrimonios naturales que genera el 30 por ciento de agua que llega a todo el país”, aludió.

Por su parte, Pacchiano Alamán celebró la unión de más dependencias para reforzar los trabajos integrales que realiza el sector ambiental, pues con esta serie de acciones y planes se generarán más recursos para cuidar la riqueza en flora y fauna que posee Chiapas; por ello, pidió se instalen mesas de tarea que definan proyectos que cooperen en el cumplimiento de este objetivo.

Finalmente, el gobernador Velasco realizó la toma de protesta a las nuevas autoridades de Bienes Comunales que conformarán “La Comunidad Lacandona”, entre las cuales por primera vez se eligió a tres mujeres; está conformación significa la unión de las tres etnias de la región: Chol, Tseltal y Maya-Lacandón, las cuales trabajarán para el cuidado de la selva.

A este acto asistieron el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo Maza; el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales Vázquez; Javier de la Maza Elvira, presidente de Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C., y Enrique Chankin Najbor, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Selva Lacandona, entre otros.