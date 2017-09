México Contempla TLCAN con Canadá

*Advierte Ildefonso Guajardo.

Monterrey; 31 de Agosto.- México contempla, como posibilidad real, que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que seguiría en el acuerdo únicamente con Canadá como socio, mientras busca mercados en otras latitudes, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Al referirse al ya mencionado “plan B”, para resolver una posible salida de la Unión Americana, frente a las constantes amenazas del presidente Donald Trump, Guajardo señaló que todos los países cuando se presentan a negociar un acuerdo, llegan con alternativas preparadas, como lo hace ahora la administración de Enrique Peña Nieto.

“Siempre he dicho: desde el primer día que programamos el primer ciclo de negociaciones, que nunca puedes descartar ningún escenario. Todos los equipos estamos sentados en la mesa tratando constructivamente de integrar nuestra negociación, pero la posibilidad de que uno de los miembros decida no seguir no puedes descartarla, por más alta o baja que sea la probabilidad.

“En ese sentido, el país sigue avanzando. Ayer estuvieron los brasileños en México y estamos avanzando en negociaciones comerciales con Brasil y ya estamos en la sexta ronda. Estaremos en algunos viajes. El Presidente (Enrique Peña Nieto) saldrá a China en una reunión y estamos trabajando en modernización de acuerdos con Europa y ampliamos la membresía de la Alianza Pacífico”, explicó el encargado de las negociaciones del acuerdo firmado en 1994. APRO