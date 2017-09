Denuncia Hacienda del Estado Falsificación de Actas y Tarjetas de Circulación en la Región

* SE HAN DETECTADO DOCUMENTOS APRÓCRIFOS EN 5 MUNICIPIOS DE LA COSTA Y SOCONUSCO.

* PROBABLEMENTE ALGÚN HACKER INGRESÓ A LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL A ROBAR DATOS PERSONALES Y FORMATOS OFICIALES.

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre.- La Secretaría de Hacienda del Estado denunció penalmente en las últimas horas el detrimento al erario público por la falsificación de documentos oficiales en el Estado de Chiapas, entre ellos actas de nacimiento y tarjetas de circulación vehicular.

De acuerdo al delegado regional de esa dependencia, Luis Eduardo Guízar Cárdenas, las investigaciones realizadas hasta el momento señalan la intervención de expertos en alguna rama de la tecnología dedicados a realizar alteraciones técnicas -con malas intenciones- sobre un producto o dispositivo, de los llamados “hacker”.

Estos habrían entrado a los archivos del Registro Civil en la Entidad para obtener los datos personales y los formatos oficiales, los cuales se estarían utilizando por algunas personas y por establecimientos que ofrecen el servicio de internet al público, para comercializarlos, aunque son falsos.

La situación fue aprovechada por vivales luego de que, con las Reformas, el Gobierno Federal, en coordinación con los estatales, pusieron en marcha recientemente la digitalización de ese tipo de trámites, durante los 365 días del año y las 24 horas del día.

Con ello, ahora se puede consultar e imprimir la copia certificada del acta de nacimiento desde el internet, pero no en cualquier Estado, y aún, cuando la impresión debe ser gratuita, se tiene que pagar un derecho.

Hasta ahora, las entidades federativas habilitadas para la consulta e impresión del acta de nacimiento son: Aguascalientes, Campeche, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, únicamente.

Sin embargo, se han estado imprimiendo en la franja fronteriza de Chiapas de manera ilegal. Los errores de quienes lo hacen son muy visibles e incluso en algunas de esas actas, se puede observar que están cobrando en Euros.

Además, se imprimen a colores en hojas blancas de opalina, para tratar de convencer de que son documentos originales, cuando en realidad son copia falsa y sin validez alguna.

Esos lugares y personas están cobrando de entre cien y 150 Pesos por cada documento, sin que éste lleve ninguno de los candados de seguridad que contienen los verdaderos, como el tipo de papel, los hilos, número y textos fluorescentes, entre otros.

Obviamente los cobros no están siendo reportados a la Secretaría de Hacienda, y van directo a los bolsillos de quienes lo imprimen, lo que también es un fraude.

Según el Delegado, ya hay denuncias penales por casos confirmados en los municipios de Escuintla, Huixtla, Tuzantán, Metapa de Domínguez y Tapachula.

Por si eso no fuera suficiente, este fin de semana se presentó una persona a realizar un trámite a una oficina de Gobierno, ubicada en Tapachula.

Para ello presentó una tarjeta de circulación vehicular vigente, con todas las características de una verdadera, aunque un pequeño detalle alertó al servidor público que en esos momentos realizaba el trámite y, al revisarla más detenidamente, se percató que era falsa.

Por ello fue decomisada, a pesar de que esa persona exigía airadamente que se la devolvieran. Al ver que no consiguió su propósito, salió rápidamente de la oficina con rumbo desconocido.

Se teme que los hackers hayan robado información de portales o de procesadores oficiales, y por ello se espera que las investigaciones vayan a fondo, para descartar la posibilidad de que servidores públicos pudieran estar involucrados.

Lo peor de todo es que, en algunos establecimientos que fueron detectados, se estaban ofreciendo además los servicios de corrección de datos, con un costo adicional.

Es decir, sin ser ninguna autoridad y sin pasar por el largo procedimiento judicial que se debe realizar para cualquier tipo de corrección, los datos pudieran ser manipulados al antojo y a las órdenes del mejor postor.

El Delegado consideró que, independientemente de ser delitos graves y que se debe castigar a quienes resulten responsables, el tema debe tratarse como de seguridad nacional.

Y es que esos y otros documentos oficiales podrían estar siendo utilizados por el crimen organizado para disfrazar sus operaciones y poder transitar en cualquier unidad robada, sin que sean detenidos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello