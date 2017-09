¡Nos vamos al Mundial!

México Vence 1-0 a Panamá y Clasifica a Rusia 2018

La Selección Mexicana de Juan Carlos Osorio ya está en el Mundial de Rusia 2018 y no lo hizo caminando, lo hizo ‘gateando’, sin tener que sufrir como en otros procesos en los que el Tricolor terminó con el rosario en la mano esperando milagros.

México venció a Panamá en el Estadio Azteca 1-0 con la anotación de Hirving Lozano, quien está atravesando por un gran momento en Europa y ahora lo llevó al Tri para darle el pase al Mundial a tres fechas de que termine el Hexagonal de la Concacaf.

Ni la lluvia, ni los charcos en el campo, ni el candado que puso Panamá en su aparato defensivo, pudieron quitar la ilusión de los aztecas de sellar el pase al Mundial, el Tricolor sólo no tuvo que desesperarse para conseguir la victoria.

Quizás el equipo de Osorio no sea espectacular como el de otros años, pero es muy efectivo y el colombiano devolvió la tranquilidad a una Selección a la que cualquiera del área le faltaba al respeto, hoy México vuelve a demostrar que es el gigante de la Concacaf.

El gol fue una verdadera obra de arte. Para manufacturarlo se juntaron los hombres talentosos de esta Selección: Carlos Vela, Jesús Corona y ‘Chucky’ Lozano, este último con la cabeza mandó guardar el esférico en las redes.

La anotación de Lozano fue la pieza que faltaba para que existiera esa conexión entre la gente y el equipo, pues el público se enganchó y coreó todo a favor de los mexicanos, incluso la grave falla de Javier Aquino a los 74 minutos cuando su disparo se fue a las tribunas a pesar de tener el arco prácticamente abierto.

Si bien el cuadro azteca se llevó la victoria, Guillermo Ochoa también se puede etiquetar de ser factor en el resultado, y es que con dos grandes atajadas salvó su arco durante el segundo tiempo.

El resto de la eliminatoria para México será de mero trámite, aunque ahora la misión de Osorio y sus jugadores, será terminar en el primer lugar de la clasificación, algo que no se consigue desde el camino rumbo a Francia 98. AGENCIAS