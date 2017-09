Recibe Cámara de Diputados V Informe de Peña Nieto

* Hoy Dará un Mensaje a la Nación.

Ciudad de México. En sólo un minuto, el gobierno federal cumplió con el trámite de entregar, a través del subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero al secretario general de la Cámara de Diputados, Maurio Farah el Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto luego de que el titular de esa dependencia decidió no presentarse, ante el pleito interno en el PAN que precedió a la relación entre los dos poderes.

A las 16:50 horas Solís Acero, quien llegó con una caja blanca bajo el brazo izquierdo que contenía el documento lo dio a Farah y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín quien presidirá la Cámara aclaró que la Constitución unicamente define que el Ejecutivo entregará por escrito el informe que guarda el estado de la nación, al Congreso, pero no define a qué persona.

A diferencia de los nueve años recientes, desde que cambió el formato del informe, en esta ocasión no se presentó un mensaje político por parte del gobierno federal. Solís Acero se limitó a expresar “por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y a afecto de dar cumplimiento al Artículo 69 de la Constitución hago entrega y por su conducto, a los documentos relativos al Quinto Informe”.

También entregó un resumen ejecutivo, el anexo estadístico y el oficio firmado por el presidente Peña Nieto.

Mauricio Farah le informó que reenviaría de inmediato los documentos la mesa directiva, que fueron llevados en ese mismo momento por un ayudante al recinto.

Mensaje de EPN Iniciará al Mediodía Este Sábado

El presidente Enrique Peña Nieto dará inicio con su mensaje por el Quinto Informe de Gobierno este sábado 2 de septiembre a partir de las 12:00 horas.

De acuerdo con información de la oficina de la Presidencia de la República, el evento se prolongará por una hora y media, y la exposición abarcará los temas de economía, desarrollo social, educación, política exterior y seguridad.

Más de mil 500 invitados entre secretarios de Estado, gobernadores, mandos militares, empresarios y representantes de medios de comunicación estarán presentes en el acto. AGENCIAS