Emite Peña Nieto Mensaje a la Nación en el Marco del V Informe De Gobierno

* “NO ACEPTAREMOS NADA QUE VAYA EN CONTRA DE NUESTRA DIGNIDAD COMO NACIÓN”, INSISTIÓ EN REFERENCIA AL MURO FRONTERIZO QUE PRETENDE CONSTRUIR TRUMP.

* CONAGO RECONOCE AL PRESIDENTE SU AUTOCRITICA EN EL TEMA DE LA SEGURIDAD Y LA POBREZA, DONDE TODAVÍA QUEDA TRABAJO POR HACER.

Ciudad de México, 2 de septiembre.- Al rendir la tarde de este sábado un mensaje a la nación, con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió desde Palacio Nacional que México se encuentra en una encrucijada decisiva y determinante: seguir construyendo para hacer de México una de la potencias mundiales del Siglo XXI o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado.

A las 12:00 horas, ante representantes de diversos sectores de la sociedad, el Ejecutivo federal inició su reporte sobre los avances en los cinco ejes de su administración: México próspero, Incluyente, En paz, así como Educación de calidad y Responsabilidad global.

La víspera, el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, entregó en la Cámara de Diputados el quinto Informe de gobierno del presidente Peña Nieto.

El documento fue recibido por el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, en el Salón Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía, declaró que el Ejecutivo federal cumplió la obligación constitucional de remitir al Congreso su quinto Informe de gobierno para su análisis.

La misma tarde del viernes, la Presidencia de la República subió a su página de Internet www.presidencia.gob.mx/quintoinforme el quinto Informe de gobierno, el cual puede ser descargado y consultado por todos los ciudadanos.

El documento tiene 680 páginas y está dividido en los cinco ejes: México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global.

El Jefe del Ejecutivo sostuvo que de mantenerse y profundizarse los cambios realizados, México podrá convertirse en un país plenamente desarrollado en menos de dos décadas. Demandó que se mantenga el cambio y la transformación.

“Pero el cambio positivo no ocurrirá por sí solo, se requiere visión, voluntad y valor para hacer realidad un mejor futuro. Se requiere el refuerzo de todos, ese futuro se tiene que construir y proteger cada día sobre todo cuando existen riesgos visibles de retroceso”, señaló.

El presidente Peña Nieto, acompañado por su gabinete en pleno, por todos los gobernadores, y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, señaló: “el futuro es incierto, pero sabemos a dónde queremos llegar, el pasado es conocido y por eso sabemos qué debemos evitar”.

El presidente de la República dijo que el 1 de julio de 2018 el país celebrará elecciones para renovar poderes en el ámbito federal y en diversas entidades de la República. “El proceso electoral ofrecerá, una vez más, un espacio para la discusión y la confrontación de ideas y proyectos.

Manifestó que hacer política implica no convertir las diferencias en divisiones y exige no confundir a los rivales con enemigos; “hacer política significa sumar a todos en favor del interés general”.

Enfatizó que los ciudadanos le exigen continuar en la ruta de la renovación y el cambio, por lo que trabajará para avanzar más rápido y ofrecer mejores resultados a la sociedad, teniendo siempre el objetivo fundamental de que todos los mexicanos puedan ejercer todos sus derechos.

Dijo que con la certeza que le da el haber transformado al país en los últimos años los mexicanos continuarán el cambio con rumbo como así lo han emprendido.

Señaló que en cinco años México ha logrado importantes transformaciones, que ha renovado su marco jurídico y está fortaleciendo sus instituciones para combatir la inseguridad y mejorar la justicia en el país, que ha avanzado en la disminución de los niveles de pobreza y que las carencias sociales están en mínimos históricos.

Aceptó que la inseguridad sigue siendo una amenaza para la sociedad y uno de los mayores desafíos para el país. Aseveró que millones de mexicanos continúan sin poder ejercer a plenitud los derechos sociales que la Constitución les reconoce y hay una gran tarea por delante para lograr que el nuevo modelo educativo sea una realidad en todas las aulas del país.

No aceptaremos nada contra nuestra dignidad como nación: Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que en la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidosno aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación.

Durante su mensaje oficial con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, el mandatario aseguró que esta relación con Estados Unidos, como con otras naciones, se tiene que basar en principios irrenunciables: soberanía, defensa de interés nacional y protección de nuestros connacionales.

“Lo he dicho y lo reitero: no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación”, expresó.

El mandatario se dijo seguro que siempre en unidad habremos de defender la dignidad de México y de su interés nacional.

También hizo su reconocimiento a los llamados “dreamers” que han sido amenazados por las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos.

Expresó su reconocimiento a los migrantes y rechazó cualquier tipo de acciones o expresión de discriminación en su contra. SUN